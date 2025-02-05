非投等債 還是值得期待

經濟環境穩健下，非投資等級債連續兩年維持正報酬。法人表示，儘管降息幅度預期縮減，但預期非投資等級債發行公司將保持資產負債表紀律，淨發行量水位仍相對低，技術面持續獲得支撐，2025年非投資等級債的機會依舊存在。

根據JP Morgan預測，川普新政對健康護理、科技產業影響較大，反而會對金融、能源及公用事業等產業產生利多，而能源、基礎工業、媒體、休閒是非投等債的主要產業，與傳統製造業或其他面向全球的企業相比，受到關稅所帶來衝擊較小。

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭表示，非投資等級債發行企業信用穩定，市場預估2025年非投資等級債違約率僅略增至3%，且多集中在小型企業；非投等債投資風險緩衝高，淨收益率更優於其他債種，全球總報酬值得期待。

周曉蘭說，由於市場仍充斥著諸多不確定性，基金布局接近中性且保持彈性，考量歐美相對經濟體質與貨幣政策方向，未來將逐步增加美國地區的非投資等級債，並專注於防禦性交易，掌握高品質標的，以BB級、主順位、擔保債為主，並降低CCC級的持債比例。

第一金投信指出，美國經濟穩步成長，企業獲利增幅有機會上看15％，利率循環持平或向下，信用違約風險偏低，然川普不按牌理出牌的關稅、移民、外交等政策，不確定因素將牽動整個金融市場情緒。

目前金融市場走勢偏向多頭但又隱含較大波動的環境，理財工具宜選投資效益佳的商品，非投等債無疑是當前息收與資本利得兼顧的選擇。

凱基投信認為，加徵關稅及通膨疑慮升溫，美國公債殖利率近期維持高檔震盪。目前債市布局，可適度向下放寬信評標準，以提高票息收入為主要考量。