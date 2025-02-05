關稅戰開打對通膨與經濟有動態拉扯效應，投資市場震盪難以避免，資產管理業者建議債券投資人，現階段不妨雙管齊下，以複合債券型基金搭配非投資等級債商品做為抗震組合。

美國總統川普日前簽署將對加拿大和墨西哥進口品徵收25%關稅、對中國進口品課徵10%關稅，隨後引發加拿大、中國回擊，最新發展是美國延後開徵，關稅戰進程反覆難測。

複合債基金績效 圖／經濟日報提供

回溯川普首任美國總統時期，美中貿易戰影響美國史坦普500指數最劇烈時期是由2018年9月20日至12月24日，當時跌幅接近兩成，其間美國高評級複合債指數則逆勢上漲1.6%；再者，今年1月底時，高評複合債指數最新到期殖利率4.86%，高於2018年9月底的3.46%，凸顯未來收益空間可望勝於當時。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，川普這次任期開啟的關稅戰，恐將對美國消費者物價造成上升0.5個百分點的潛在影響。由於美國為大型且相對封閉的經濟體，因此對經濟影響尚屬輕微，且所受衝擊應可低於其貿易夥伴國。不過，若是引發更廣泛的全球貿易戰，則對全球經濟將造成嚴重負面後果。關稅戰對通膨與經濟有動態拉扯影響，此時可側重於中短天期高品質債券的中性利率曝險策略因應。

川普關稅和反移民政策可能暫時推升通膨、然而放鬆監管和提高政府效能則可望支撐經濟成長，利率敏感度較低的美國公司債市可直接受惠。至於美國公債殖利率已較過去幾年高，只要管控好利率曝險，各類債市收益機會仍可期待。

富蘭克林證券投顧建議，考量各債市機會與風險，可雙管齊下，建議以持債平均約五年到期的中天期美元複合債型基金，加強投資組合中的防禦功能並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間。

非投資等級債券也是近來投信圈高度看好的債種，包括第一金投信12日起推出第一金美元優選收益非投資等級債券ETF（00981B）也是開春第一檔非投債商品，且鎖定1～5年BB至B債券，野村投信預計18日展開募集的「野村全天候環球債券基金」，以投資投資等級債券為主，但部位仍搭配一定比率非投資等級債靈活操作，以提高收益。