REITs 躍資金避風港

觀察近半年來不動產投資信託（REITs）相關基金績效表現，尤以長照醫療型REITs基金表現強勢。

展望2025年，法人分析，市場預期今年全球主要央行仍有機會降息，經濟穩健可支持房價與租金水準，續為REITs提供表現空間的機會。法人指出，近來股市波動大，多元化投資組合更形重要，具高殖利率特性之REITs或能成為資金避風港。觀察近一年以來全球金融市場表現，S&P500指數、ICE全球債券指數、富時北美REITs指數分別上漲21.8%、0.7%、5.6%，而富時北美醫療REITs指數則有32.3%報酬率表現。

根據CMoney統計至3日，觀察REITs相關基金績效表現，其中日盛長照產業收益不動產證券化、元大全球地產建設入息基金分別達4.8%、0.8%表現最強；另觀察近一年來績效表現，包括：日盛長照產業收益不動產證券化、元大全球地產建設入息、復華全球資產證券化、元大全球不動產證券化、富邦全球不動產、第一金全球不動產證券化基金，皆達逾10%以上的表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，預計2024至2026年全球主要經濟體主要由美國持續脫穎而出，並展現生產力成長加速。美國經濟穩定，有望為REITs提供成長空間。

此外，根據NIC MAP報告指出，受益於老年人口住房需求持續供不應求，2024年第3季高齡住房入住率上升0.7個百分點、達到86.5%，創下連續第13個季度上漲，顯示出自新冠疫情結束後的入住率呈現顯著走高，高齡住房入住率持續恢復，長照REITs基本面佳。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，整體來看，美國REITs產業基本面持續回歸正向，下檔有支撐，預期新多頭週期很快將展開，未來一季將緩步墊高，2025年美國REITs指數（RMZ）有機會挑戰1,550點新高點。