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台股商品十強 打敗大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國關稅不確定因素下，台股表現震盪。台股基金近一周績效表現相對弱勢，不過拉長時序觀察，近三個月台股基金前十強平均績效達3.8%，表現優於大盤。

法人建議，台股上漲動能仍可期，建議逢低分批布局，掌握後市多頭行情。

根據CMoney統計至3日，觀察全數198檔台股基金中，近三個月績效前十強，包括：群益葛萊美、富邦高成長、野村台灣高股息、富邦台灣心、群益創新科技、台新主流、路博邁台灣5G股票、台新台灣中小、凱基台灣精五門、施羅德台灣樂活中小基金，皆達2.5%以上，平均績效達3.8%，相當亮眼。

群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，2024年台灣外銷訂單擺脫2023年負增長的陰霾，轉為正成長格局，內需消費也維持穩健，整體景氣狀況健康，市場預期2025年企業獲利可望延續雙位數增水準，儘管川普上任後，其可能提出的貿易政策與言論或可為市場帶來波動，不過在全球AI發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大，因此對台股中長期表現仍正向看待。

台新投信指出，近期半導體個股走勢分歧，因政策與地緣政治不確定性增加，但產業趨勢仍強勁，中期需求主軸不變，判斷指標包括：一、CSP針對AI仍加速投資；二、CoWoS投片量呈現上修；三、大型企業對AI產品應用開發積極度高。短線留意本季Blackwell出貨狀況與潛在伺服器架構變動，整體供應鏈端關注ASIC、光通訊與電力設備。

展望後市，近年來AI科技發展與商機大爆發，從國際情勢來看，AI更成為全球大國競爭較勁的新戰場。目前AI與相關科技題材除科技上游半導體硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他周邊供應鏈廠商，未來相關應用商機更將擴及醫療、消費等各產業，有望進一步推升相關企業營收與獲利。

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