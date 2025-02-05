​平衡、組合型基金 抗震

黑天鵝出沒讓台股由紅翻黑，也拖累投資型基金績效，平衡、組合型基金表現相對抗震。法人認為，AI蓬勃發展後市仍看好，建議做好資產配置以兼顧投資機會、平衡波動風險。

與台股連動度高的費半指數近期受DeepSeek橫空出世及川普再掀關稅戰等因素衝擊，近一周大跌6.1%，連帶讓元月行情收紅的台股豬羊變色，蛇年紅盤日重挫，導致今年來大盤報酬轉負。

各類國內投資型基金績效也中箭落馬，理柏資訊統計，檔數較多的國內投資（台股）一般股票型、科技類及中小型基金今年來類型平均跌幅達5-6%，表現最為弱勢，股債平衡型及組合型基金同期間跌幅僅2-3%，相對抗跌。

復華台灣智能基金經理人劉明滄表示，台股受惠AI應用百花齊放，預估今年整體企業獲利將維持兩位數成長，並支撐股市多頭走勢，但由於主要以電子產業為主軸，可能得承受較大的波動性，建議可透過同步納入台股ETF、台股基金及債券部位的國內投資組合型基金，藉由多元的資產配置，兼顧台股產業成長機會並控制下檔風險。

復華全方位基金經理人呂宏宇指出， DeepSeek事件對AI算力及硬體需求想像空間影響為短空長多，但將加速AI的應用發展，使終端設備需求增加，預估硬體及半導體長期需求仍維持成長趨勢，後續選股布局將著重於下游應用商機。

此外，因應川普政策不確定因素可能導致股市波動上升，投資組合也會增加非AI相關投資主題。

群益平衡王基金經理人陳沅易表示，雖然近日台股受到AI股評價回落、川普關稅政策等影響而表現受打壓，不過隨著市場對於利空已逐漸反應。

中長期來看，鑒於全球經濟可望延續溫和增長態勢，加上AI應用衍生的需求強勁，台灣科技廠受惠程度仍高，出口成長動能可望延續，搭配內需穩健，仍有助支持台股表現。

類股方面，包括先進製程、半導體材料、AI賦能相關題材、金融、生技等可持續留意。

中國信託投信指出，AI發展關鍵仍在於算力，高階設備依然是穩健前進的基石，長期而言AI領域發展持續樂觀，相關供應鏈可擇優逢低布局。