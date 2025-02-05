一般型台股基金後市可期
根據投信統計資料顯示，近十年歷年2月台股平均表現都是正報酬，大盤指數平均上漲2.17%，OTC指數平均漲幅3.07%表現出色；投信法人表示，因個股波動性大，可以台股基金布局；觀察近一季台股基金前三名都是一般股票型基金，後續表現仍可期待。
群益葛來美基金經理人柯鴻旼表示，企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢。2024年台灣外銷訂單擺脫2023年負增長的陰霾，轉為正成長格局，內需消費也維持穩健，整體景氣狀況健康，市場預期2025年企業獲利可望延續雙位數增水準，而儘管川普上任後，可能提出的貿易政策與言論或可為市場帶來波動，不過在全球AI發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體／ODM供應鏈完整及轉單效益擴大，因此對於台股中長期表現仍正向看待。
第一金投信表示，統計自2014年以來，六次GDP增幅逾3％年度，即便外資平均賣超1016.5億，台股年均漲幅達20％，上漲機率100％。依各權威機構預測，今年台灣經濟年增率坐三望四，若無重大經濟變數，扭轉基本面揚升趨勢，指數跌落半年線附近即可分批進場。
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