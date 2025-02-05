野村全天候債 多元布局

野村投信預計於2月18日開始募集野村全天候環球債券基金，運用多元債種、存續期、信用風險與產業配置等四大全天候策略因子，無論面對何種總經環境，目標為追求報酬極大化與風險最小化，適合做為核心資產長期持有。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，在全天候債券策略的四大因子中，多元債種可以說是最關鍵的核心，野村全天候環球債券基金除常見的公債、公司債（投資級與非投資級），還可納入浮動利率債、混合資本債與可轉債，以提升投資組合的效益。

全天候債券基金在投資等級債券比重至少達70%。市場往往忽略了浮動利率債的優勢，在2022年美國開始暴力升息至今，這種配息隨美國基準利率升高的債種，表現最出色。單看2022年，美浮動利率債指數表現領先美國投資級公司債指數逾17%，即便相較美國非投等債指數也領先逾12%。如一個債券策略不能加碼浮動利率債，就無法在大升息環境中趨吉避凶。具備彈性且靈活的存續期間管理也是全天候債券策略非常重要一環，特別是當前美國公債殖利率可能持續波動的環境。

全天候債券策略中的信用風險管理與產業配置，有助於在不同景氣循環下追求更好的投資效益。張繼文指出，投資級債券雖是投資組合核心，但在景氣復甦，違約風險下降環境，投組將增加信用曝險。