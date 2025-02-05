四檔月配型 每次都填息

關稅戰利空，加上美股下跌，台股農曆年後開紅盤失靈，短線震盪難免，債券ETF因提供下檔風險保護，吸引市場避險資金青睞，成為盤面上表現相對突出的族群。

觀察2024年成立的七檔月配型債券ETF，截至今年元月，陸續歷經三至八次除息，其中凱基美國非投等債（00945B）、凱基A級公司債、群益優選非投等債、永豐ESG銀行債15+等四檔，開始配息以來每次都完成填息。

凱基美國非投等債（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，川普近期舉措推升市場通膨疑慮，美國潛在關稅與財政政策仍具不確定性、美國聯準會可能採取觀望態度放緩降息腳步，利率區間震盪機率升高。而川普「讓美國再次偉大」的大旗將讓美國經濟有撐，1月底公布的美國12月PCE、勞動市場、去年第4季GDP個人消費支出數據，也顯示美國經濟仍穩健。

在企業違約率可望維持低檔情況下，票面利率相對高的美國非投資等級債，將是抵禦利率風險的債券投資好選擇，可趁市場震盪之際逢回伺機分批布局，建立資產配置中的債券核心部位。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，未來通膨發展因川普政策而具有高度不確定性，左右後續金融市場表現，非投等債因存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更凸顯非投等債高債息與低存續期間的優勢。

群益投信表示，當前美國經濟持穩，就業市場與民間消費動力仍具韌性，金融環境仍偏寬鬆，有利於非投等企業財報持堅，違約風險可望持穩在低位。

群益優選非投等債ETF預計在2月13日進行第四次配息，此次配息0.07元維持新高，預估年化配息率約8.16%。