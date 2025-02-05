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海外股票型四雄 寫新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
四檔市價創高的ETF
四檔市價創高的ETF

美國總統川普對墨西哥、加拿大加徵關稅暫緩一個月，市場鬆一口氣，主要股市漲跌互見，盤面上ETF由海外股票型突破重圍，計有國泰網路資安（00875）、野村日本動能高息、元大航太防衛科技及元大歐洲50四檔ETF領先改寫新高價。

進一步來看這四檔收盤價創新高的ETF，國泰網路資安是唯一一檔聚焦在資安產業的ETF，近三個月市價大漲19.9%，表現不畏科技戰及貿易戰等影響，也是所有ETF的第二強，受惠於長線的AI、資安產業變遷趨勢的主流題材。

元大歐洲50近期也是頻頻創新高價，是盤面上少數投資歐洲的ETF之一。受惠歐洲經濟趨緩及通膨降溫，支持歐洲央行進一步降息、評價面也較為合理，此外，歐洲地區產業分布主要以精品美妝、製藥及石油為主，不同於美、台以高科技產業為主，吸引買盤關注。

國泰投信指出，自ChatGPT問世後，網路資安攻擊事件發生頻率、數量皆節節攀升，駭客利用AI的便利性，大幅提高詐騙、攻擊的效率，根據Check Point Software預測的2025年全球九大網路安全趨勢分析結論重心，即AI應用日漸成熟，卻也助長網路犯罪及詐騙，企業及政府部門，乃至於個人，都必須花費更多成本在網路資安的建置上。

2023年的資料外洩平均成本就已經提高到近1.6億元新台幣，顯見全球投入資訊安全支出的金額也將隨之增加，特別是具濃厚中國色彩的DeepSeek橫空出世，更讓市場擔憂網攻、詐騙會變得更容易，各國政府也拉高到國安層級來看待與防堵潛在風險，帶旺新一輪的資安產業發展。

元大航太防衛科技和野村日本動能高息掛牌時間都不長，其中，元大航太防衛科技昨（4）日重返發行價之上，帶動交投熱絡，寫下三高紀錄，除收盤價外，成交量達75,773張、成交金額達11.55億元，也都改寫成立以來最佳紀錄。

元大投信指出，國防支出屬於長線結構性議題，在消息面激勵短線股價後，可進一步關注供應鏈中長期營運成果。建議投資人採取長期策略，定期定額或分批布局掌握航太防衛產業的成長商機。

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