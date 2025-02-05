資金避險…錢進美債、投等債

過去一周，DeepSeek與川普揮出關稅大刀都引發美股劇震，資金湧入債券市場避險，各大債市普遍走揚。整體固定收益型ETF獲101.6億美元資金淨流入，主要為美債獲78.3億美元淨流入，亞債、歐債分別有3.3億、3.0億美元資金淨流入。

從債券信評看，投資等級債ETF資金流入58.9億美元，非投資等級債ETF也獲12.5億美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，進入2025年，強勁需求與有限供給使非投等債仍處技術面有利環境，基本面仍具支撐，目前市場價格多已反應那些面臨長期趨勢挑戰的產業。基於強勁企業資產負債表與持續成長的經濟表現，預期違約率將維持低於長期平均水準，隨聯邦基金利率下滑與有利的法規環境，預期企業管理層信心將增強，使併購活動加速。

針對近期債市，安聯投信指出，核心PCE持穩，年節期間債市普遍上揚。聯準會最關注的通膨指標核PCE連三月維持年增2.8%，美國2024年第4季GDP為2.3%，低於市場預期，疲弱數據輔以關稅消息，帶動美國10年期公債殖利率走低，惟債市交易員對降息仍較保守，預期5月降息概率僅約三成，債市年節期間普遍上揚，其中美國機構MBS表現較佳，全球非投資級相對溫吞。

安聯投信表示，布局區域除了強化美國外、歐洲和部分亞洲市場希望補強收益、掌握資本增值機會的同時，也能借重可轉債、投資級債部位，降低投組合波動度，在不追逐快速資金流動、又能借助不同資產、風格與地區，掌握輪動又能分散投資。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫建議，整體而言，投資人布局時應考慮降息環境下成長型產業的潛力，並透過多元化配置，適度納入防禦型資產，如固定收益資產、基礎建設及公用事業，以平衡市場波動風險並抓住長期成長趨勢。