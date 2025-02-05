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股債多元配置 可攻可守

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
經理人表示，投資操作上，股票仍以美股、台股為主，債券則較看好信用債表現。（路透）
經理人表示，投資操作上，股票仍以美股、台股為主，債券則較看好信用債表現。（路透）

川普2.0上線，如市場預期再掀全球關稅亂流，起手式便為簽署行政命令對墨西哥、加拿大、大陸發起關稅戰，雖然爾後加墨新關稅暫緩實施，仍持續牽動市場情緒。建議穩健型投資者，不妨透過股、債部位兼具的組合平衡基金來因應，在機會與風險兼具下，把握資產輪動表現契機，也兼顧波動管理。

觀察投信發行跨國組合平衡基金近期表現，近三月整體表現漲多跌少，績效前十強的產品累積報酬都在3.3%以上，當中又以群益多重資產組合基金、群益全民成長樂退組合基金皆漲逾5%表現最為突出，投資人不妨多留意。

群益投信指出，川普新政難料，過往其語出驚人的發言也屢為金融市場帶來動盪，而市場對於關稅實際課徵是否帶來再通膨疑慮亦持續關注，風險性資產波動難免。

群益多重資產組合基金暨群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，觀察川普對於開徵關稅的態度，比較像是將關稅作為談判手段，協助川普解決移民與毒品問題，並實現讓美國再次偉大的目標，同時也作為重塑全球貿易體系的工具，市場對關稅議題短期難免反應負面，通膨走勢雖須留意，但現階段在美元相對強勢下，無須過於擔憂。

整體來看，現行全球經濟保持溫和增長態勢，金融環境處於寬鬆水準，風險性資產仍具表現機會，而在同步考量川普政策與相關發言可能帶來的干擾下，穩健型投資者不妨採股債多元配置策略，股票部位可以美股為核心，固收資產建議以信用債為主，均衡配置各券種。

瀚亞股債入息組合基金經理人鄭夙希指出，有鑑於川普政策雜音不斷，股市波動加劇，債券評價相對具有優勢；由於市場未來充斥著不確定性，但經濟環境仍屬穩健，全球主要央行仍在降息周期，投資人可選擇股債組合型基金；投資操作上，股票仍以美股、台股為主，債券則較看好信用債表現。

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