人工智慧題材 還沒退燒

大陸新創DeepSeek發表開源模型後，以輝達（NVIDIA）為首的AI供應鏈普遍大跌，投信法人表示，分析AI發展趨勢，DeepSeek的崛起代表AI加速前進，反而更加刺激AI的產業擴散需求，四大雲端服務供應商（CSP）大廠亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟持續擴大AI資本支出，顯見AI的重要性並未改變，持續看好AI相關ETF後市漲升行情。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金（00851）研究團隊指出，AI技術透過模仿人類認知功能進行學習、決策和回應，AI概念股涵蓋從伺服器、晶片、散熱零組件到記憶體、高速傳輸、網通等多個領域。分析師估計四大CSP廠2025年資本支出將首度突破3,000億美元，達3,012億美元，2023-2026年的年複合成長率高達30%。

台新投信表示，DeepSeek能在穩定模型中整合技術，可在無須任何監督微調數據的情況下，獲得強大的推理能力，自發重新評估之前的步驟，並進行反思。面對DeepSeek橫空出世，OpenAI於2月1日火速推出全新推理模型o3-mini應戰，並在ChatGPT首次向所有用戶免費提供推理模型，可看出DeepSeek的出現反而帶動了AI更大的需求。

凱基投信也認為，AI的發展軌道因DeepSeek的問世，將浮現更多投資可能性。過往美股由少數科技巨頭拉動的格局將會打開，去年漲多的AI上游硬體短期內波動欲小不易；相對在AI應用、算法如雲端服務、客製化晶片或邊緣裝置等領域可能出現新的投資機會。

凱基投信指出，持續看好AI發展趨勢，預期將由過往的少數科技巨頭獨強，逐漸轉換為百花齊放、類股輪動的格局。