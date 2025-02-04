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DeepSeek震撼AI市場 法人：半導體短空長多

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

DeepSeek大幅降低AI模型建構的成本，衝擊AI概念股。長線來看，法人分析，終端產品如AI PC、AI手機、穿戴裝置等可帶來正面助益，對AI產業影響短空長多，建議宜逢低進場，掌握中長線AI及半導體類股的表現機會。

法人分析，觀察市場於1月27日大跌過後，EPFR資金流向統計顯示，至1月29日為止，科技基金吸金衝到16周新高，三倍槓桿做多基金尤其受歡迎，也因此推升上周市場跌後之反彈走勢，顯見科技產業類股仍有害怕錯過漲勢的FOMO（fear of missing out）行情。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，短線市場震盪在所難免，尤其去年拉動市場的大型「硬體」科技股不免受到短線大陸DeepSeek硬體成本低廉的消息面打擊，甚或面臨過往護城河消失， 以及美國新任總統川普關稅政策與聯準會降息放緩政策面的影響而承壓。

事實上，科技股仍具絕佳逢低承接的投資機會──即「軟體」科技股，「軟體」次產業不論是因為DeepSeek提供了新的方案，即讓小型新創公司能夠不再受制於高貴晶片開發自己的軟體，而受惠市場當前「正面情緒」，抑或川普欲使美國成為數碼資產中心的決心，甚或本益比相對便宜等面向，都將是後續相對半導體指數大盤主動加碼的亮點。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰表示，DeepSeek的模型與論文完全發表，以輝達（NVIDIA）為首的半導體供應鏈大跌，不過，DeepSeek的興起代表AI加速前進，但其高性價比與更往推理端傾斜的架構，也意味著市場可能高估算力資源的總需求與配置必要性。

其中，關鍵要件如CoWoS、HBM需求同步受影響，但資料中心與硬體相關的投資仍為必要。長線來看，AI成本下降將刺激更多AI應用如自駕車及Edge AI等，進而刺激更多晶片需求，故仍看好半導體產業中長期表現，建議逢急跌可分批逢低布局。

AI 半導體 科技股

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