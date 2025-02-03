美股輪動 創新科技看俏

在上周，整體股票型ETF獲249.3億美元資金淨流入，美國、亞洲、中國、日本、歐洲分別獲176.9億、10.9億、10.4億、7.6億、5.6億美元資金淨流入。

中國AI公司DeepSeek的AI模型在多項測試中能與當前最先進AI模型匹敵，而且成本低廉，震驚市場，再加上聯準會偏鷹、川普正式出台關稅措施，股市劇震，但債市走揚。

富蘭克林證券投顧表示，川普2.0啟航，川普團隊各項政策及言行舉止都將牽動國際政經情勢與市場敏感神經，波動加大將成為金蛇年市場新常態。

面臨詭譎多變環境，投資應化繁為簡，掌握「美國優先、防禦波動、多元分散」三大心法，透過資產配置及定期定額打造金蛇年投資組合，核心配置上建立跨資產、跨風格、跨標的間低相關性投資組合將有助抵禦市場波動，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動，美國非投資等級債則可望是川普2.0優先受惠標的，在股市布局上，看好美股健康的類股輪動有利多頭發展，首選創新科技、美國小型股、公用事業及基礎建設產業。

富蘭克林坦伯頓集團旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆·斯托菲爾認為，小型股已歷經了長達14年的表現落後的周期，今年在營收加速的背景下，企業將恢復獲利成長，而超大型科技公司也正將其龐大的資金投入到基金持有的小型企業中。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，近期美股受到川普關稅政策、DeepSeek 發布其開源DeepSeek-R1大型語言模型等影響而走勢波動，不過美國經濟具韌性，關稅議題短期雖帶來干擾，然川普團隊立場是以美國優先，且關稅也不必然會造成通膨，後續影響待觀察，無須太恐慌。

至於DeepSeek公開其模型與技術，AI訓練效率提升，推理成本降低，有助促進AI普及化，基於整體AI發展趨勢不變，接下來可留意軟體應用公司與有能力用AI技術變現的企業表現，對於美股表現仍不看淡，因應市場波動，建議可採多元產業配置，可關注軟體應用、金融、通訊媒體等。