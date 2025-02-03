避險氣氛濃 受益人數減

擔憂春節假期的不確定性，部分投資人選擇先退場。最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股、債券以及海外等三類ETF受益人數在台股金龍年封關當周同步減少，以台股ETF周減1.48萬人最顯著，躲過台股昨（3）日空襲行情。法人表示，待市場情緒漸趨冷靜後，可逢低布局。

統計至1月22日，台股ETF受益人當周減少1.48萬人，降至1,029.57萬人；海外ETF受益人當周減少1,077人，降至150.23萬人；債券ETF受益人當周減少1,134人，降至210.33萬人。

儘管今年台股面臨川普2.0挑戰，投信業者對推出市值型台股ETF仍具高度信心，目前有三檔排隊中，PGIM保德信臺灣市值動能50、富邦台灣旗艦動能50 ETF已於去年底通過證期局核准，另外，華南永昌台灣優選50ETF也於1月23日轉證期局審查。

春節期間，全球資本市場紛擾，美國科技股受中國新創公司DeepSeek的開源AI模型震撼，雖然市場後續幾天陸續消化利空，但隨後美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥與中國加徵關稅，新一波貿易戰開打。台股新春開紅盤面臨強大補跌壓力，早盤一度跌逾千點，半導體類股成為重災區，台積電跌幅達5.7%收在1,070元。

川普宣布對加、墨、中加徵關稅，以及研議對其他國家的關稅，包含揚言2月18日起徵收晶片關稅和準備進一步限制AI晶片出口中國。中國信託投信表示，隨加、墨祭出反制措施，關稅戰有愈演愈烈跡象，對在墨西哥有設廠的台商確實造成一定程度衝擊；至於台積電在高階製程有充分的議價能力，且生產晶片並非直接出口美國，受影響程度可望小於成熟製程，但在18日前，市場仍將出現風險趨避的氛圍，短期仍將壓抑台股表現。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，台股短線面臨修正壓力，不過，關稅與出口限制等因素可能對AI基礎設施需求雖造成短期壓力，但整體AI市場仍有巨大增長空間，特別是在雲端基礎設施和推論需求方面。

張圭慧表示，研究機構預期，台股2025年半導體、電子零組件與電腦周邊產業，稅前盈餘成長幅度可望優於上市櫃企業平均，因此半導體ETF與以科技為主要成分股的高股息ETF仍可望受惠。短期雖有關稅戰利空，但隨著政策日益明朗，加上台商早已進行供應鏈全球布局，投資人可靜待市場情緒漸趨冷靜後逢低加碼布局。