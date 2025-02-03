台股商品四強棒 抗震
休市期間爆出DeepSee以低成本開發大型AI模型，及川普訂於2月4日正式對加拿大、墨西哥、中國等課徵關稅，台股蛇年開紅盤日補跌，58檔台股原型ETF平均下跌2.5%，不過，國泰股利精選30（00701）、凱基優選高股息30等四檔台股ETF逆勢抗跌。
類股中，AI相關族群淪為重災區，金融股表現相對抗跌，而食品、鋼鐵、營建則上漲逾1%相對強勢，反應在ETF表現上，納入低波動選股的國泰股利精選30漲0.4%、凱基優選高股息30漲0.2%、元大台灣高息低波收平盤，至於100%投資金融股的元大MSCI金融也收平盤。
此外，高股息ETF也發揮股息下檔支撐效果，如國泰永續高股息、大華優利高填息30、元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、元大高股息等跌幅都在1%之內。
國泰投信投資長鄭立誠表示，台灣春節期間，中國AI新創公司推出的DeepSeek撼動各國，最大特色是與OpenAI選擇的封閉模型不同，DeepSeek採用開源模型，代表AI不再只有科技巨頭才付得起，有機會促進技術共享以及加速技術的發展，讓各國包括民間企業及個人都可望用更低成本的解決方案發展AI，因此重挫半導體龍頭輝達股價。
目前市場仍在消化這波訊息，但微軟執行長Satya Nadella公開表示，AI使用將成為永遠不夠用的產品；英特爾前執行長Pat Gelsinger也認為，成本降低更有助於擴大市場規模，AI技術將更加普及化，顯見未來商機更大，台灣半導體產業大有可為。
凱基優選高股息30經理人施政廷表示，受春節期間川普祭出新一輪關稅政策與DeepSeek橫空出世影響，市場情緒波動大增，又逢台股今年企業獲利年增率增速預計放緩，預期台股短期震盪欲小不易。
不過，在AI趨勢不變、台股供應鏈仍占據產業利基地位支撐下，預期今年台股行情有機會呈現先蹲後跳走勢，近期市場波動升溫反而形成逢低伺機布局好時機，建議透過兼顧風險、股息配發與總報酬能力的高股息ETF，分批布局掌握台股後市契機。
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