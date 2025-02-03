全球非投等債 有看頭

美國總統川普宣布AI大計畫後，法人預期資金將湧向AI概念股，2025年全球經濟持平、通貨膨脹趨緩，依然有利全球債市表現，可望挹注全球非投等債後市表現。

根據CMoney統計至1月23日，觀察全數369檔全球非投資等級債基金近半年來績效，瀚亞全球非投資等級債券、合庫全球非投資等級債券、鋒裕匯理全球非投資等級債券、日盛全球創新科技非投資等級債券、鋒裕匯理美國非投資等級債券、柏瑞全球策略非投資等級債券、安聯美國短年期非投資等級債券，皆達5%以上表現亮眼。

安聯投信表示，台股受到休市期間美股震盪影響，投資氣氛偏緊張，節後開盤首日多數股票呈現無差別下跌，但預期之後各公司可能會出現差異化，如同美股，儘管AI晶片龍頭表現偏弱，但雲端服務業者（CSP）及客製化晶片（ASIC）族群則相對穩健。就DeepSeek影響來看，市場擔憂對高階晶片需求放緩，但CSP資本支出未見縮減，持續觀察。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，降息預期升溫，市場資金流動性將持續改善，風險資產如股票及非投等債預計將持續受益。中長期在聯準會與歐洲央行皆採寬鬆貨幣的步調下，固定收益資產表現可望持續走升，2025年半導體產業展望正向，挹注科技非投等債後市表現。

此外，在充沛流動性及包括企業減稅在內的經濟刺激政策下，大幅債券違約將不復存在，因為即使是較低評級的企業也會獲得新的資金，2025年公司債買回權金額低且債券到期的金額也低，預期信用利差有機會突破歷史低位，具有優異基本面及高殖利率的非投資等級債券將相對受惠。