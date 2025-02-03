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五股7.3度 寒流發威16縣市低溫特報 周五強烈冷氣團再接力

川普宣布 對墨西哥關稅延後一個月實施

基建基金 可長線布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國推行關稅政策下，台股及AI概念股昨（3）日集體走弱，不過AI相關基礎建設則受川普力挺。法人指出，看好基礎建設題材豐富，又有聯準會降息利多加持，市場資金持續流入基礎建設相關題材標的，建議投資人可長線定期定額布局。

根據CMoney統計至22日，觀察近一年來基礎建設相關基金績效表現，其中：聯邦民生基礎建設股票入息、PGIM保德信全球基礎建設、國泰全球基礎建設、野村全球基礎建設大未來、匯豐全球基礎建設收益、合庫全球核心基礎建設收益、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益、瀚亞亞太基礎建設基金等皆達11%以上，表現亮眼。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，由於基礎建設產業多元化，且成熟國家與新興國家的基建類股各擁優勢，建議布局應以多元配置為主，一次網羅公用事業、交通運輸、能源基建、數位基建商機，同時宜綜合考量企業市值、現金流、股利率及成長性等，挑選高品質標的長線布局。

富蘭克林華美投信說明，基礎建設具備穩健成長特性，因此投資時間越長，投資勝率越高，適合投資者做長期持有。

該特性只能應用於供需情況穩定，且不會被技術顛覆的產業，例如：2006年瘋買綠能、2007年瘋買原物料而言，其實都是景氣循環股，多空循環明顯，要拿來做長期投資並沒有辦法取得較穩定的投資貢獻。但是，若以基礎建設產業特性來看，產業競爭屬於寡占或是獨占居多，需求面多為民生必需品等，較適合投資者長期持有。

王翔慧分析，由於基礎建設企業多半具有特許經營權或長期合約支持，包括電力供應、收費道路、機場、天然氣管線等，除了有寡占優勢，亦能提供基建公司創造穩定現金流的能力，長期股利率水準優於全球股票，在景氣循環中能帶來長期資本增長的能力。

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