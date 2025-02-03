快訊

DeepSeek低成本喊假的 母公司花10億人民幣買輝達A100

被魯比歐稱為「流氓國家」 北韓首次怒批川普政府、譴責美版鐵穹計畫

選填大學志願成了親子戰場 專家傳授正向教養

國泰投信：投資台灣高股息 掌握成長動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信認為，2025年投資趨勢離不開科技、半導體、AI，投資人可把握時機加碼科技類股權重高的主動式基金，迎接上漲行情。

國泰台灣高股息基金持有近七成科技類股，台積電（2330）、聯發科（2454）、華碩（2357）、廣達（2382）、智邦（2345）都是成分股之一；聯發科2024年營收創下佳績，今年不僅智慧手機市場可望持續復甦，跟輝達合作推出的超級晶片，可望為營運成長再添成長動能；台積電則是計畫提攜本土晶圓代工廠力積電一起大搶AI訂單，雙方完成開發四層晶圓堆疊技術，現正邁入難度更高的六層晶圓堆疊，技術比三星更強。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，主動式基金跟ETF不同之處在於，主動式基金有專業投資團隊進行操盤，透過專業判斷提供投資人最好的投資策略，隨時掌握市場趨勢，動態調整投資組合，行情捕捉不錯過。善用主動式基金也可以布局台股上漲契機，跟著大盤一起成長，國泰台灣高股息基金是一檔具備成長潛力的基金，擁有長期持有的優勢。

國泰投信表示，即日起至2025年2月27日，只要透過國泰e家人電子交易平台，投資國泰投信台股全系列基金，立即享有「定期定額」和「單筆申購」（不限筆數）0%手續費；投資人也能下載國泰投信App，線上開戶進行申購，即時查詢配息金額，快速變更配息帳戶，省下匯費，讓投資更便利。

國泰 高股息

延伸閱讀

國泰金控邀民眾「共創美好永續」2025台北燈節閃耀西門

「共創美好永續」 國泰金控參與2025台北燈節

要穩定領息？相較買受降息風影響的00929！00945B非投等債ETF會是更好的選擇

0050和0056波動度越來越接近！2025年ETF大方向「強者恆強」是投資基調！

相關新聞

全球市場觀測站／靈活配置 降低波動

迎接金蛇年，全球金融市場也迎來更多的變局與挑戰。川普宣誓就任美國總統後，旋即簽署包括課徵關稅等多項行政命令，美股出現慶祝...

買對基金 把年終放大

金蛇年開工，年終獎金、紅包也多數入袋。財富管理專家表示，新年新氣象，正是檢視投資理財好契機，建議投資人除將年終獎金用於必...

日股六利多 上漲機率高

根據高盛預估，東證股價指數（TOPIX）未來12個月報酬率達12%。投信法人表示， 2025年有望延續2024年經濟成長...

科技基金 人氣衝高

DeepSeek問世，震驚美股等主要股市。美國聯準會（Fed）政策、美國企業財報、及川普頻發行政命令，同樣是上周焦點新聞...

DeepSeek造成股市震盪 科技及美股基金上周仍吸金

DeepSeek問世，震驚美股。不過，資金流向顯示，投資人的風險承受度仍高。EPFR統計，到1月29日為止的一周，科技基...

蛇年全球金融市場變數多 必買基金六類型一次看

基金發展歷史悠久又成熟，且各類型基金種類繁多，不論是科技型、一般型、產業型、多重資產型、債券型、台股型等，各有不同的市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。