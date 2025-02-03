國泰投信：投資台灣高股息 掌握成長動能
國泰投信認為，2025年投資趨勢離不開科技、半導體、AI，投資人可把握時機加碼科技類股權重高的主動式基金，迎接上漲行情。
國泰台灣高股息基金持有近七成科技類股，台積電（2330）、聯發科（2454）、華碩（2357）、廣達（2382）、智邦（2345）都是成分股之一；聯發科2024年營收創下佳績，今年不僅智慧手機市場可望持續復甦，跟輝達合作推出的超級晶片，可望為營運成長再添成長動能；台積電則是計畫提攜本土晶圓代工廠力積電一起大搶AI訂單，雙方完成開發四層晶圓堆疊技術，現正邁入難度更高的六層晶圓堆疊，技術比三星更強。
國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，主動式基金跟ETF不同之處在於，主動式基金有專業投資團隊進行操盤，透過專業判斷提供投資人最好的投資策略，隨時掌握市場趨勢，動態調整投資組合，行情捕捉不錯過。善用主動式基金也可以布局台股上漲契機，跟著大盤一起成長，國泰台灣高股息基金是一檔具備成長潛力的基金，擁有長期持有的優勢。
國泰投信表示，即日起至2025年2月27日，只要透過國泰e家人電子交易平台，投資國泰投信台股全系列基金，立即享有「定期定額」和「單筆申購」（不限筆數）0%手續費；投資人也能下載國泰投信App，線上開戶進行申購，即時查詢配息金額，快速變更配息帳戶，省下匯費，讓投資更便利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言