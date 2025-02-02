全球市場觀測站／靈活配置 降低波動

迎接金蛇年，全球金融市場也迎來更多的變局與挑戰。川普宣誓就任美國總統後，旋即簽署包括課徵關稅等多項行政命令，美股出現慶祝行情帶動其他股市表現，債市一度出現反彈，但整體走勢仍較波動。但到了上周，因各項黑天鵝變數干擾，美股四大指數僅道瓊工業指數維持0.2%周漲幅收紅。

野村投信表示，2025年全球經濟仍具韌性，企業資產負債表健康，加上央行降息對市場流動性支撐，美國經濟可望持續穩健擴張，有助股市投資氣氛，聯準會可望延續利率寬鬆周期，債市亦具備良好的投資價值。資產配置方面，可採取股優於債組合，但因政策面雜音較多，容易影響投資氣氛進而造成短線震盪，依據環境變化靈活因應顯得更為重要。

股市宜聚焦在基本面良好、能夠參與AI成長紅利的市場。以個別市場而言，美股絕對是投資組合的主軸，川普「讓美國再次偉大」（MAGA）的政策將逐步落實，其中的企業減稅方案將有助於提升企業獲利，相對強韌的美國經濟亦有望受惠於政策的推動。美股波動度可能升高，可採分批布局以降低風險。

此外，擁有改革紅利的日股、以及受惠AI成長趨勢的台股亦為看好標的。根據彭博資料，目前日本東證指數的預估本益比約為14.6倍，低於台股的16.3倍與美股的21.6倍，價值面具有吸引力。

受惠AI成長趨勢的台股，近年表現亮眼，長期趨勢不變，若遇回檔反而是不錯的布局時點。