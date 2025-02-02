DeepSeek問世，震驚美股等主要股市。美國聯準會（Fed）政策、美國企業財報、及川普頻發行政命令，同樣是上周焦點新聞。根據資金流向顯示，在元月最後一周，投資人的風險承受度仍高，資金大量流入科技股、邊境市場股票、非投資等級債及新興市場債券基金。

EPFR統計，到1月29日為止的一周，科技基金吸金衝到16周新高，三倍槓桿做多基金尤其受歡迎。雖然DeepSeek可能影響投資人對於輝達、字母及Meta等美國科技股的看法，但顯然許多投資人仍維持對於人工智慧（AI）概念股的信心。

資金流入科技及美股基金概況

科技基金自2024年第3季中旬以來，周周都是淨流入，在最近一周吸金65億美元，其中近三分之二是出現在1月27日，主要流向槓桿基金。有一檔做多的半導體ETF單周吸金17億美元，另一檔輝達連結二倍槓桿基金（追求單日績效為輝達單日股價表現的二倍）則進帳12億美元。

消費股基金單周進帳近5億美元，為六周來新高，主要是流入美國消費股基金。在前十大熱銷消費股基金中，有兩檔是特斯拉（被歸類為非核心消費股）連結槓桿基金，其他則包括零售、精品、酒類等主題。

EPFR統計，到1月29日為止的一周，整體股票基金吸金239億美元，債券基金吸金176億美元，另類基金進帳2.51億美元。不過，股債平衡基金失血6.24億美元，貨幣市場基金更是淨流出125億美元。另外，高股息基金在過去16周享有15周淨流入；實體黃金基金則自去年10月以來持續淨流入，流入抗通膨債券基金的資金則是今年新高。

雖然DeepSeek造成美股拉回整理，但不少投資人視為買進機會，美股基金最近一周吸金逾200億美元。因此，雖然歐股及日股基金出現少量淨贖回，但整體成熟股票基金仍連五周吸金，在過去16周有15周為淨流入。

在新興股票基金方面，中國大陸基金單周進帳逾10億美元，是去年10月中旬以來第三周享有淨流入；俄烏及中東衝突今年有望和緩，激勵新興歐洲基金吸金達21周新高。