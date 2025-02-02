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買對基金 把年終放大

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
AI示意圖。 聯合報系資料照
AI示意圖。 聯合報系資料照

金蛇年開工，年終獎金、紅包也多數入袋。財富管理專家表示，新年新氣象，正是檢視投資理財好契機，建議投資人除將年終獎金用於必要性開銷與適度犒賞自己外，可將部分獎金用於理財與資產配置。其中，台灣投資人熟悉的共同基金便是可考量的理財工具。

近年來在股市多頭下，股票型基金表現不俗，以選擇最多的海外股票基金來看，根據投信投顧公會最新統計，去年12月定時定額扣款金額前十名的海外股票基金，單月扣款金額都在2,000萬元以上，其中超過5,000萬元的有統一全球新科技、群益印度中小、復華全球物聯網科技與統一強漢基金。

這十檔上榜產品，又以科技、印度主題檔數較多，也正好凸顯近年受惠於AI發展，帶動科技族群表現，連帶科技基金也受到青睞；而印度為全球經濟成長最強勁的國家，基本面與企業獲利面表現佳、政局也相對穩定，投資人進行理財配置時，不妨同步參考。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，雖然近期印度股市受到消息面空窗、美元強勢等影響而表現承壓，不過鑒於印度經濟仍保持動能，經濟增速仍屬全球主要經濟體之冠，短期逢回不失為中長線布局時機。

印度最新一季企業獲利年增率可望改善，待2月預算會議、央行會議與財報等一系列重大消息落定後，再加上印度政府仍持續積極推動經濟轉型和產業改革升級政策，先前地方議會由執政黨獲勝亦有利於後續重要議案過關，大盤表現可望回穩向上。產業方面，包括金融、IT、非核心消費與電子代工等值得持續留意。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，輝達Blackwell、AI PC及手機可望在2025年呈現放量增長，有利半導體類股表現，可定期定額布局美國科技基金。

印度 股票

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