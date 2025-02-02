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長期報酬不二法門 年終獎金養胖術：選對賽道+持續投入

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台股蛇年將開紅盤，但全球主要股市震盪，投資人該如何養胖年終獎金呢？法人指出，買進對的市場，加上持續參與市場，都有助於優化長期報酬。

施羅德投信產品發展部副總經理林良軍強調，「選對賽道」及「持續投入」，才是創造長期報酬最佳化的不二法門。無論是每個月定期定額扣款，或一年買一次，進場時間點差異並不大。只要定期投入的時間夠長，則實際進場的買點對總報酬的影響程度，其實沒有想像中大。

林良軍指出，「買低賣高」是投資人都知道的賺價差秘訣。不過，在實務上，能精準買在市場低點賣在高點，幾乎是不可能的事。統計顯示，在過去20年，如果錯過全球股市表現最好的10天，年化報酬率將僅剩六成。

林良軍表示，統計過去十年全球主要股市的累積報酬，不難看出隨著投資時間拉長，選擇對的市場投資，對於累積報酬的助益將加大。其中，又以台股與美股的表現最亮眼。

林良軍指出，對於穩健型投資人，除了股票類型的產品外，也適合以環球多元資產型的產品作為核心資產，透過操盤團隊的操作掌握趨勢並分散投資風險。

投資人也可以透過各類機制，來降低追高殺低的機率。鉅亨買基金總經理張榮仁指出，鉅亨買基金在2024年初推出「超底王」以來，備受投資人青睞，主要是因為能自動逢低加碼，且大跌大買、小跌小買，有助於拉高投資勝率，讓基金成為有紀律的理財工具。

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