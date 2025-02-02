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DeepSeek造成股市震盪 科技及美股基金上周仍吸金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
中國大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）。 美聯社
中國大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）。 美聯社

DeepSeek問世，震驚美股。不過，資金流向顯示，投資人的風險承受度仍高。EPFR統計，到1月29日為止的一周，科技基金吸金衝到16周新高，三倍槓桿做多基金尤其受歡迎。雖然DeepSeek可能影響投資人對於輝達、字母及Meta等美國科技股的看法，但顯然許多投資人仍維持對於人工智慧（AI）概念股的信心。

科技基金自2024年第3季中旬以來周周都是淨流入，在最近一周吸金65億美元，其中近三分之二是出現在1月27日，主要流向槓桿基金。有一檔做多的半導體ETF單周吸金17億美元，另一檔輝達連結兩倍槓桿基金（追求單日績效為輝達單日股價表現的兩倍）則進帳12億美元。

消費股基金單周進帳近5億美元，為六周來新高，主要是流入美國消費股基金。在前十大熱銷消費股基金中，有兩檔是特斯拉（被歸類為非核心消費股）連結槓桿基金，其他則包括零售、精品、酒類等主題。

雖然DeepSeek造成美股拉回整理，但不少投資人視為買進的機會，美股基金在最近的一周吸金逾200億美元。因此，雖然歐股及日股基金出現少量淨贖回，但整體成熟股票基金仍連五周吸金，在過去16周有15周為淨流入。

在新興股票基金方面，中國大陸基金單周進帳逾10億美元，是去年10月中旬以來第三周享有淨流入。不過，印度基金卻出現2020年以來最大單周淨流出，原因是股價已不再便宜且其他新興股市有更多投資機會。俄烏及中東衝突今年有望和緩，激勵新興歐洲基金吸金達21周新高。

DeepSeek

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