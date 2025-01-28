蛇年全球金融市場變數多 必買基金六類型一次看

基金發展歷史悠久又成熟，且各類型基金種類繁多，不論是科技型、一般型、產業型、多重資產型、債券型、台股型等，各有不同的市場需求與偏好，因此向來是台灣投資人不可或缺的重要投資商品之一。

隨龍年多數類型的基金商品繳出績效卓越的好成績，展望蛇年，由於全球金融市場變數多，操作難度大為增加，挑選基金更為不易。本報特別推出「蛇年必買基金」，希望能給予讀者一個清晰明確的投資方向。

科技型 爆發力十足

以人工智慧（AI）為首的科技股票型基金，無疑是金龍年基金績效最突出的族群，復華、統一、野村、瀚亞、路博邁等五大投信一致看好科技股基金仍是金蛇年基金投資必買標的，並獻策投資人最該買的基金。

2024年產業型基金前十名均由科技基金囊括，前十名依序為：統一全球新科技、復華全球物聯網科技、瀚亞美國高科技、路博邁5G股票、台中銀數位時代、路博邁NB次世代通訊、復華亞太神龍科技、駿利亨德森遠見全球科技領先（野村投信代理）、貝萊德世界科技、瀚亞全球科技，去年單年報酬率均超過四成。

由去年繳出亮麗績效的復華、統一、野村、瀚亞、路博邁等五家投信，分別推薦新一年度必買科技基金。

統一投信推薦統一全球新科技基金，該基金經理人郭智偉表示，美國新政府對科技業的支持和減稅政策，有利具備爆發力的中小型科技公司，預估2025年科技股投資仍以AI為核心，且資金將持續向外擴散，從先前的硬體當道，轉為軟硬體共同成長。

復華投信推薦復華全球物聯網科技基金，去年報酬率逾四成，表現比那斯達克、費城半導體指數還亮眼。

該基金經理人黃俊瑞表示，AI正處發展階段，相關受惠題材仍將是投資亮點，後續基金布局鎖定AI、物聯網等科技產業發展帶來的創新潛力與投資商機。(記者蔡靜紋)

台股型 長線穩穩賺

市場過去五年來經歷多次多空循環，觀察台股基金近五年來績效表現顯著，尤其前十強績效平均高達212.4%。法人建議，台股基金可持續定期定額長線布局，掌握後市超額報酬，但投資仍具風險，須留意景氣多空。

回顧過去五年以來，市場經歷數次震盪以及多空循環。根據CMoney統計至15日，觀察台股基金全數198檔近五年績效前十強平均高達212.4%，遠超越台股大盤績效的86.2%，展現主動式基金選股操盤的穩健實力。值得注意的是，統一奔騰、安聯台灣科技、瀚亞高科技、統一黑馬、野村鴻運、野村優質基金，五檔績效皆達200%以上；日盛MIT主流、富邦精銳中小、野村成長、野村優質基金等，也有逾196%以上的驚人表現，預期金蛇年也將具有高機率再創佳績。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，回顧2024年，全球主要股市表現出色，台股如加權指數、美股如S&P 500與NASDAQ指數分別上漲31.69%、25%與29.6%，其中受惠AI題材帶動相關科技龍頭表現。

展望金蛇年，預期股市可望延續先前多頭動能但波動加大，即股價「蛇行」機率高，尤其在大漲過後遇上川普2.0政策等，仍需持續觀察，此由開年以來加權指數上沖下洗可見一斑，因此在配置上宜「蛇」麼都不單押，多元布局有助降低波動且掌握輪動。

安聯投信表示，市場對川普回歸白宮的潛在風險感到擔憂，美國總當選人川普也持續發出各項驚人之語，加上其在美國優先政策、國際關係及能源政策上的強硬立場，使得投資人對市場走向保持高度警戒。(記者崔馨方)

海外型 美股領風騷

美國股市在龍年領漲全球主要市場，法人預期此一趨勢仍會延續到蛇年。基金業者指出，展望金蛇年，投資人在布局海外股票基金時，美股基金為首選。不論是哪一類型的投資人，美股基金在投資組合中都要占一席之地。

美股基金類型多，業者建議投資人，可依據自己的投資屬性選擇相關基金。若是積極型投資人，承受風險能力較高，不妨聚焦美股基金，特別是美國成長型、科技股或大型股基金，也就是「強者恆強」。

野村投信認為，今年美股可望再迎來強勁的一年；中信投信分析，人工智慧（AI）革命，將帶動下一波成長契機。美國大型成長股掌握產業趨勢脈動，引領趨勢浪潮，大者恆大優勢可望持續擴大。不過，美國大型成長科技股近年來累積不小漲幅，一有風吹草動，很容易大幅震盪。也有法人預期，價值型及中小型股基金可望有補漲機會。川普重回白宮，政策主軸為美國優先，將有利於推升美國經濟，可望進一步嘉惠中小型股。

若是穩健型投資人，則可以選擇全球股票基金。在大多數的全球股票基金，一半以上配置美股，可參與美股的成長契機。除了美股之外，全球股票基金更是放眼全球，到各地尋找投資機會。(記者張瀞文)

產業型 押寶AI行情

迎戰金蛇年，有哪些必買的海內外產業型基金？法人認為，AI仍是投資的關鍵字，但波動恐會放大，而主動基金的優勢之一，就是經理人可以靈活因應市況做調整。建議投資人可以留意績效優異基金的布局機會，透過定期定額來參與AI行情。

觀察近一年全球股票基金績效表現可發現，前十強清一色都是科技主題，報酬率依序為：統一大中華中小45.7%、統一全球新科技44.9%、統一新亞洲科技能源42.9%、瀚亞美國高科技42.8%、富蘭克林華美新世界股票42.3%、富蘭克林華美AI新科技40.9%、路博邁5G股票39.6%、復華華人世紀39.3%、復華亞太神龍科技38.9%、復華全球物聯網科技37.1%。

進一步來看，統一投信旗下基金一舉包辦前三強，展現團隊突出的挖掘投資機會及控制投資組合功力、復華投信也有三檔基金進入前十強、富蘭克林華美投信有兩檔上榜、瀚亞和路博邁投信則各一檔。

展望後市，統一大中華中小基金經理人陳意婷指出，從區域配置來看，美國以及印度是全年順風的情況，美股受惠其經濟具韌性，企業獲利逐步墊高，AI軟硬體齊發力；印度則是因為經濟結構持續轉型，聚焦人均收入提升，外交左右逢源。

上半年台灣以及日本兩國股市都會較受到壓抑，影響的原因分別為地緣政治風險壓抑評價、升息壓抑評價。不過，兩個市場下半年起都將受惠於企業獲利創高的利多，台股還有經濟結構更平均，AI軍火庫持續發力的好消息；日本則是隨著通膨、實質薪資、消費等進入正向循環的結構轉變。(記者高瑜君)

多重資產 力扛波動

美股標普500指數2024年以美元計價上漲約25%；歐洲斯托克600指數也上漲接近一成。債券市場投資人同樣再次受惠承擔風險溢價（信用利差），美國和歐元區的非投資等級債券均創造約8%報酬。

相比之下，核心政府公債甚至未能追上通膨，此外，大宗商品市場出現了極為分化走勢。金龍年再次印證，將投資組合分散到多重資產類別是一種有效策略，且幾乎一直如此，預期蛇年也將相同。

此外，過去一年值得一提的是，美國在全球股市和匯率市場上的主導地位。「美國優先」不僅是美國新政府口號，也是全球投資人共識。去年湧入股市龐大資金流入中，有近75%投入美股市場。

安聯投信表示，美國新任總統川普政府政策、地緣政治、歐洲政治變局，將是牽動2025年全球市場重要因子；預期川普政策不會改變經濟趨勢，但可能讓成長更集中在美國；國際貨幣基金（IMF）預估2025年主要經濟體為正成長，全球經濟仍可望正向表現。

有鑑於影響2025年初美股表現兩大變數將是聯準會利率政策步調，與美國新任總統川普就職後首波推動政策措施，配置上首重以成長為導向，其中七成五可採多重資產策略追逐結構式成長契機，聚焦包括收益成長、AI及智慧城市等不同主題的策略，布局全球。

安聯投信說明，布局區域上，除了強化美國、如歐洲和部分亞洲市場的機會，希望在補強收益、掌握資本增值機會的同時，也能借重可轉債、投資級債部位，降低投資組合波動度。其次，因應降息循環啟動，一成五可配置美國短年期公司債與投資級公司債策略，鎖定收益機會與平衡市場波動；三是掌握結構成長機會，布局AI與台股主題。(記者王奐敏)

債券型 挑複合商品

美國聯準會自去年9月開始降息來，強韌的經濟表現及川普交易導致債券市場表現不如預期。隨10日美國公布亮麗的就業報告後，10年期公債殖利率更升至4.76%。投信法人表示，雖然債市反應利空而下跌，但也隱含未來收益空間提高，建議挑選涵蓋不同類別、各天期債券的複合債券基金，以在金蛇年創造更佳的收益空間。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，若美國經濟仍強韌且考量新政策衝擊，2025年聯準會再降息幅度可能只有1碼，但時間點仍有高度不確定性。長債部分，評估川普的政策若被充分執行，10年期公債殖利率將可能高於5%；然而考量共和黨黨員對於擴大財政赤字可能會有些抵制，繼而限縮財政寬鬆的程度，如此即可能壓抑10年期公債殖利率上行空間處於4.5%~5%區間。

就各債券類別，儘管非投資級公司債利差已緊，但仍是殖利率較高的資產，且可受惠於美國強健的經濟、以及川普的親商政策；銀行監管放鬆也對抵押債等證券化產品有利。美國公債雖然仍具有資金避風港功能，但美國財政不容樂觀，因此不宜押注過長天期債。

群益投信指數投資部主管張菁惠表示，美國於2024年進入降息循環，根據最新點陣圖顯示，2025年仍將延續漸進式降息，因此仍有利於債市表現。整體來看，在景氣風險低、信用利差維持低位，債券收益率維持高位的環境下，存債仍具備吸引力，債市投資策略建議以利息收入為主。

投信法人指出，面對全球政經不確定性，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的投資等級債持續吸引訴求穩健配置的資金流入。另一方面，穩健的經濟前景與強勁的企業財務體質，仍相對有利於非投等債市場發展，尤其現階段全球非投等債的利差接近歷史新低，具高息優勢的非投等債也具吸引力。(記者何佩儒)