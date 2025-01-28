金融商品配置指南針／股債 均衡配置為宜

2025年全球政治與經濟環境不確定性升高，各銀行認為市場波動將加劇，但投資機會仍在。銀行建議投資人以股債均衡配置為核心，聚焦科技產業的成長動能，並利用高評等債券穩健收益，實現穩定回報與分散風險。

一家銀行主管說，2025年資本市場有五大挑戰，美國新總統川普上任後的政策走向、全球經濟成長趨緩、科技產業成長動能減弱，全球股市估值偏高，及供應鏈破碎化趨勢等，都將壓抑了市場表現。

債市方面，美國聯準會降息減速，債券殖利率向下空間不大，美國10年期公債殖利率走勢料持平、走高後又震盪。

2025年投資策略為何？多家銀行都建議，股債均衡配置最好。建議以股債4:6做基礎配置，視投資者的年齡及風險程度做調整，股票配置比率不宜超過七成，降低市場波動風險。

股票配置有兩大重點，一、建議關注美股，台股AI、新興科技類股，也可搭配金融、公用事業等類股，二、投資策略選擇競爭力高、不受景氣波動影響的優質標的。

另一家銀行也建議，應採取定期定額的方式進行投資，透過全球平衡型基金等工具進行多重資產配置，以分散市場波動風險並提升穩定回報。