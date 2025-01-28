金融商品配置指南針／黃金 上看3,000美元

去年是歷史上黃金漲勢最勇猛的一年，金價基期已高。展望今年，專家普遍認為，倘若接近每英兩2,600美元時將是買點，2,800美元相當有機會，至於能否突破3,000美元，將受美國總統川普實際政策所左右。

有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立認為，今年預估金價可望上看2,800美元至3,000美元，漲幅10％至15％機率高，每英兩3,000美元有機會，例如日前修正拉回到2,536美元立刻反彈並站穩2,600美元以上，從國際角度，未來金價2,600美元以下機會愈來愈少，接近2,600美元風險較低應是買點。

財經專家李其展表示，短線上觀察金價能守住前一波底部低點2,536美元不破將有利於多頭進攻，建議找低接機會投資，追高風險比較大，再創新高有機會，但要看川普上任後實際政策及市場反應，如果經濟好且美元強，金價往上攻不易。