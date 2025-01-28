金融商品配置指南針／美元 動態調整部位

投資人經歷2024年的匯率波動震撼教育後，金蛇年仍須隨時留意美國政經情勢變化，因應調整投資布局。銀行業者建議，美國聯準會（Fed）降息腳步顯著放緩，投資人可視本身資金需求，動態調整美元部位，選擇不同天期的高利定存方案，而美債則在兼顧匯率風險下，建議以投資等級企業債為優先，並回歸賺取配息收益勝於資本利得的目的。

綜合各家銀行、專家看法，過去幾年因美國升息而成為主流的美元高利定存，金蛇年仍是配置美元資產的必要工具，而美債則以投等債較能因應經濟變局為佳，或採槓鈴式投資布局，守住高票息並伺機或有賺取資本利得機會。

凱基銀行理財規劃部資深協理廖亭亭指出，金蛇年美元走向強勢整理格局的可能性較高，而上半年預期市場情緒傾向擁有美元而使需求增加，支撐美元走勢，下半年這些政策的副作用可能開始顯現，如美國財政赤字擴大、貿易戰或使經濟成長停滯等因素，則會對美元造成些許壓力，因此下半年相對看好非美貨幣反彈。