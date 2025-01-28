金融商品配置指南針／日圓 下半年將升值

日本是今年主要經濟體當中唯一升息的國家，國際金融機構都預期今年日本將升息至少50個基點（1基點為0.01個百分點），不過對於強勢美元可以維持到何時，目前看法不一。至少三家外銀認為強勢美元將持續到年中，若搭上日本升息，日圓下半年將會升值，可能升至150日圓兌1美元，星展更預料年底前將升至147，不過滙豐銀看衰日圓到年底、預估將貶至160日圓。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）指出，反映川普接任美國總統，喊出的美國再次偉大等政策，美元此波已升值5％，短線美元不排除會再度走強、日圓甚至可能貶至160日圓兌1美元。但下半年非美貨幣將抬頭，預期美元指數未來12個月落在108，日圓則將升至150日圓兌1美元。

巴亞尼估計，美國聯準會今年將降息50個基點，強勢美元會有盡頭，加上市場預估日本今年將升息二到三次，將推升日圓匯率未來12個月升至150日圓兌1美元，日圓升值將可能重新上演去年8、9月日圓升值帶來的套利資金平倉，大量資金回到日本，因此法巴銀也看好日股。

渣打銀財富方案全球首席投資總監Steve Brice（布思哲）也認為日圓將會走強，預估未來三個月將升值至152日圓兌1美元、未來12個月升至145日圓兌1美元。

他解釋，日本是2025年唯一升息的市場，可望支撐日圓表現，但受到美國高關稅政策影響，日圓升值有限。