聽新聞
0:00 / 0:00
金融商品配置指南針／日圓 下半年將升值
日本是今年主要經濟體當中唯一升息的國家，國際金融機構都預期今年日本將升息至少50個基點（1基點為0.01個百分點），不過對於強勢美元可以維持到何時，目前看法不一。至少三家外銀認為強勢美元將持續到年中，若搭上日本升息，日圓下半年將會升值，可能升至150日圓兌1美元，星展更預料年底前將升至147，不過滙豐銀看衰日圓到年底、預估將貶至160日圓。
法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）指出，反映川普接任美國總統，喊出的美國再次偉大等政策，美元此波已升值5％，短線美元不排除會再度走強、日圓甚至可能貶至160日圓兌1美元。但下半年非美貨幣將抬頭，預期美元指數未來12個月落在108，日圓則將升至150日圓兌1美元。
巴亞尼估計，美國聯準會今年將降息50個基點，強勢美元會有盡頭，加上市場預估日本今年將升息二到三次，將推升日圓匯率未來12個月升至150日圓兌1美元，日圓升值將可能重新上演去年8、9月日圓升值帶來的套利資金平倉，大量資金回到日本，因此法巴銀也看好日股。
渣打銀財富方案全球首席投資總監Steve Brice（布思哲）也認為日圓將會走強，預估未來三個月將升值至152日圓兌1美元、未來12個月升至145日圓兌1美元。
他解釋，日本是2025年唯一升息的市場，可望支撐日圓表現，但受到美國高關稅政策影響，日圓升值有限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言