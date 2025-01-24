龍年海外股票基金表現 美國基金拔頭籌、A 股基金掃陰霾

金龍年台股表現亮麗，海外股市同樣如此，在通膨趨緩、美歐央行接力啟動降息與經濟具備韌性下，主要股市表現漲多跌少，包括美國、中國大陸、香港、英國、新加坡等也都繳出雙位數的漲幅，連帶海外股票基金在金龍年表現也是上漲居多。

若以台股龍年封關日作為統計截止日，同步觀察投信發行之海外股票基金各類型於金龍年交易期間表現，以美國股票型表現最佳，平均漲幅近21.67%，其次為中國大陸A股型18.33型、大中華型17.96%、全球一般型15.58%、歐洲型12.13%、全球資源型11.36%、亞洲型11.15%、新興市場型8.2%、單一國家型3.29%、日本型2.45%、特別股型0.05%。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國就業市場強勁，核心通膨不升反降，經濟數據穩定，企業獲利亦可望保持增長，皆強化市場投資信心，市場也已反應聯準會降息速度可能減緩的預期，官員立場中性，後續決策仍取決於經濟數據，不過整體來看，在基本面與獲利面穩健之下，仍有利於支持美股表現延續。

向思穎指出，政策方面，川普2.0展開，雖然關稅政策對全球經貿局勢的影響備受關注，不過綜觀川普政府的政策立場，大多數政策以美國為優先，且AI熱潮延續，皆有助吸引資金持續投資美國市場，故對美股表現仍持正面看法。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示，2024年下半年中國大陸政府祭出一連串經濟刺激政策，範圍涵蓋貨幣、財政、資本市場與產業政策，在市場信心獲得提振之下，也進一步拉抬股市表現。

李忠翰認為，後續來看，政策落地與刺激成效仍待觀察，但仍看好政策往正確的方向發展並形成正向循環，帶來經濟長期復甦、活絡產業發展。投資布局方面，自2024年第4季以來，中國大陸互聯網及消費電子企業路推出具備AI功能的終端商品，隨著未來滲透提升空間大，相關類股表現可期。除此之外，中國大陸官方續推汽車以舊換新政策與中國大陸電動車傾力外銷下，電動車產業鏈亦可擇強關注，其他政策受惠股表現亦值留意。