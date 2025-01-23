固定收益多元布局 抗震

川普重回白宮，投資人擔心通貨膨脹復燃，影響布局固定收益的信心。法人指出，與其擔心美國長天期債券跌跌不休，不如採取固定收益全球多元布局策略，廣納公債、信用債、新興市場債券、證券化資產等債種，以分散風險。

川普11月贏得選戰以來，市場預期美國聯準會（Fed）可能對降息更謹慎，導致美國10年期公債殖利率甚至一度觸及5%。

不過，川普本周就職以來，由於沒有立刻發布關稅政策，美國2年期公債殖利率雖仍上揚，但10年期公債殖利率卻下跌。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，從近期數據來看，美國經濟相當具韌性，反映整體商業活動仍熱絡。由於美國經濟表現優於預期，投資人縮減對於Fed後續降息幅度預測，造成Fed去年以來降息4碼（即1個百分點），但10年期公債殖利率卻彈升1%。

江常維指出，2022年以來債市波動擴大，預期今年在不確定影響之下，波動仍會延續。在公債方面，預期美國長天期公債殖利率仍受實質利率牽動。依據殖利率曲線布局存續期間，是配置公債的關鍵。

由於財政赤字、通膨降幅預期不大，長債殖利率可能難以大幅下滑。

相形之下，非投資等級債券對利率的敏感度較低，近年在抗跌性與波動度都較出色，優於投資等級公司債及美國長天期公債。不過，江常維提醒，由於市場波動明顯增加，重押長天期債或單一市場的風險較高，建議投資人以全球配置、多元布局各類債券的基金來參與市場，可望兼顧收益與成長，同時管控風險。

富達對美國公債持中性立場，但第1季將關注選後紅利消退的投資機會。富達調升歐洲核心國家公債評價至加碼，有鑑於歐元區經濟疲弱且通膨滑落。信用債方面，當前美國投資等級債利差不足以補償美國消費趨緩可能導致的經濟下行風險。