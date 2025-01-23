美股ETF 人氣強強滾

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
川普上任後，美股上漲態勢不變，美股ETF的人氣也跟進上揚。 （路透）
川普上任後，美股上漲態勢不變，美股ETF的人氣也跟進上揚。 （路透）

川普上任後，美股上漲態勢不變，美股ETF的人氣也跟進上揚。統計近一個月受益人增加上萬人的九檔ETF中，統一FANG+ ETF（00757）受益人月增25.8%，人氣成長居冠，也是這九檔ETF中唯一的海外ETF；盤面上與美股相關ETF，一年來都有雙位數報酬。

統一FANG+ ETF基金經理人林良一表示，AI所帶動的生產力周期正在起飛，00757的十檔成分股中囊括蘋果、輝達、Meta、微軟等超強AI巨擘，被喻為下一個傳奇的ASIC晶片龍頭博通也在其中。

美股相關ETF股價表現
美股相關ETF股價表現

近期美股進入超級財報週，00757成分股中的微軟、META將在29日，蘋果30日，谷歌2月4日相繼發布財報與產業展望，將是AI題材的風向球。

由於AI長線需求強勁，逢拉回可低接或以定期定額布局。

凱基全球菁英55（00926）基金經理人施政廷指出，進入2025年，企業新訂單有望上揚，製造業客戶庫存下滑，在強韌基本面支撐下，預期美股在上半年震盪整理過後，下半年仍具有表現空間。

在股價轉由獲利驅動、類股輪動機會增加的情況下，海外市場方面可聚焦全球大型優質成長股、低基期成長產業，並分批布局AI題材。

2025年生成式AI仍會是投資主軸，AI軟體市場規模預期達雙位數成長；受惠高獲利成長與淨利率上揚帶動，資訊科技與通訊服務依舊是2025年第1季值得留意的產業，可作為核心配置。

根據富蘭克林坦伯頓集團專家看法，預期在美國經濟穩健增長的帶動下，2025年美股多頭續航，美股漲勢有望從科技股擴散至其他股票和產業，建議投資人可掌握美國小型股、價值股與成長股多頭並進契機。其次偏好金融、科技、工業及能源、能源服務產業。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆斯托弗認為，過去幾年利率上升速度很快，現在的利率水準和變化速度更接近歷史平均，未來較低的利率可能有利於併購活動，因為許多潛在買家都是等聯準會降息後才會進行收購，而許多小型公司往往有合併的動能，因此接下來可能會看到更多的戰略性併購，有利小型股上演評價面回升行情。

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