金融債看俏 進場時機到

川普重返美國白宮，各界關注其金融鬆綁政策進度。投信法人認為，美國經濟基本面穩健，金融產業前景依然看好，尤其是金融債殖利率來到相對高點，正是投資人逢低進場的時機。

近期美元走強，反映市場對聯準會貨幣政策的預期轉變。此外，全球其他主要經濟體的央行，如歐洲央行，今年仍維持寬鬆貨幣政策，更加凸顯美元資產的吸引力。

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人羅世明表示，市場先前預期聯準會今年將會降息四次，但目前看來最快也要等到6月才有可能降息，且機率僅有六成，顯示市場與聯準會之間的預期落差正在擴大，並反映在美國公債殖利率走勢，10年期美債殖利率已攀升至4.696%，創下去年4月以來的波段高點。

新光投信表示，川普上任美國總統後有望鬆綁金融業監管政策，有助提高金融業獲利表現；整體來看，2025年全球經濟持穩，通膨趨緩，歐美央行先後啟動降息，有利金融市場與融資環境穩定，且從產業特性來看，美國主要大型企業與金融機構獲利相對穩健，其所發行的債券資產品質較為無虞，大企業投資等級債、金融債又相較於股票表現低波動，且有穩定債息收入，是相對具優質收益的穩健標的，建議投資人可布局金融債ETF。

羅世明建議，短期內可優先考慮波動較小的短天期債券，例如金融債；長期而言，則可關注受惠於經濟成長的金融股，透過多元配置降低投資組合的波動風險，掌握市場先機。

對於投資金融債ETF的投資人，羅世明提醒，應留意美國就業市場的變化，以及企業放款品質和消費力道的變化趨勢。因拜登政府的疫情紓困政策陸續退場，中低收入族群的消費能力可能受到影響，進而影響金融業的放款品質。