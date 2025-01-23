金融債看俏 進場時機到

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

川普重返美國白宮，各界關注其金融鬆綁政策進度。投信法人認為，美國經濟基本面穩健，金融產業前景依然看好，尤其是金融債殖利率來到相對高點，正是投資人逢低進場的時機。

近期美元走強，反映市場對聯準會貨幣政策的預期轉變。此外，全球其他主要經濟體的央行，如歐洲央行，今年仍維持寬鬆貨幣政策，更加凸顯美元資產的吸引力。

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人羅世明表示，市場先前預期聯準會今年將會降息四次，但目前看來最快也要等到6月才有可能降息，且機率僅有六成，顯示市場與聯準會之間的預期落差正在擴大，並反映在美國公債殖利率走勢，10年期美債殖利率已攀升至4.696%，創下去年4月以來的波段高點。

新光投信表示，川普上任美國總統後有望鬆綁金融業監管政策，有助提高金融業獲利表現；整體來看，2025年全球經濟持穩，通膨趨緩，歐美央行先後啟動降息，有利金融市場與融資環境穩定，且從產業特性來看，美國主要大型企業與金融機構獲利相對穩健，其所發行的債券資產品質較為無虞，大企業投資等級債、金融債又相較於股票表現低波動，且有穩定債息收入，是相對具優質收益的穩健標的，建議投資人可布局金融債ETF。

羅世明建議，短期內可優先考慮波動較小的短天期債券，例如金融債；長期而言，則可關注受惠於經濟成長的金融股，透過多元配置降低投資組合的波動風險，掌握市場先機。

對於投資金融債ETF的投資人，羅世明提醒，應留意美國就業市場的變化，以及企業放款品質和消費力道的變化趨勢。因拜登政府的疫情紓困政策陸續退場，中低收入族群的消費能力可能受到影響，進而影響金融業的放款品質。

延伸閱讀

全球商業活動恐改變…川普上任頻放關稅威脅 白宮正規劃貿易改革

美再次退出巴黎協定 彭博將二度接手資助聯合國氣候機構

川普要TikTok出讓50%股份 陸商務部：多傾聽民眾呼聲

川普上任頻強調「巴拿馬運河被陸佔領」 外媒分析爭奪原因

相關新聞

美股ETF 人氣強強滾

川普上任後，美股上漲態勢不變，美股ETF的人氣也跟進上揚。統計近一個月受益人增加上萬人的九檔ETF中，統一FANG+ E...

日盛關鍵半導體 周漲7.4%

日盛全球關鍵半導體基金近一周上漲7.4%，2025年市場波動仍是加劇，然因基本面偏多、｢震盪向上｣仍是當前股市基調，反觀...

固定收益多元布局 抗震

川普重回白宮，投資人擔心通貨膨脹復燃，影響布局固定收益的信心。法人指出，與其擔心美國長天期債券跌跌不休，不如採取固定收益...

錢進新興股 瑞銀挺大陸

瑞銀投資銀行研究部的新興市場團隊指出，美國對中國大陸加徵關稅，可能影響整個新興市場的成長及通貨膨脹。就個別市場來說，瑞銀...

越南展望佳 長線釣大魚

回顧2024年越南經濟動力，許多正面訊號顯現，主因是需求、出口額、外資和私人投資等因素回升帶動。法人建議，在經濟成長力支...

主動式基金 買氣增溫

國內ETF投資熱潮興起，主動式基金買氣也同步增溫，據統計，2024年申購金額達4.17兆元，超越ETF的3.82兆元，整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。