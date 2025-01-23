2025四大關鍵主題 聚焦

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

MSCI發表最新研究報告「投資趨勢焦點：2025年關鍵主題」指出，展望2025年有四大關鍵投資主題值得關注：美國政策可能擴大經濟差異、科技和貿易將影響股市格局、亞洲引領能源轉型步伐、私募市場正緩慢回暖。

MSCI全球研究總監萊斯特（Ashley Lester）指出，首先，美國提高關稅加上潛在的貿易緊張局勢，可能會拖累全球經濟增長，並惡化美國通貨膨脹。關稅對歐元區的主要影響可能是削弱商業信心，影響長期投資決策，並加劇現有的經濟挑戰。在美國大選後，美國10年期公債殖利率與德國、中國大陸的殖利率差距擴大，且美元指數上揚。

其次是科技和貿易將影響股市。萊斯特指出，以人工智慧（AI）為主的科技發展將持續影響市場走向。少數美國超大型股（尤其是AI概念股）漲幅可觀，溢價也較高，但隨著支出上升和預期成長放緩，吸引力受到質疑。

地緣政治及科技發展加深區域差異。MSCI研究顯示，全球企業20%的營收易受政策影響。美國科技公司的服務型商業模式或許能免受貿易保護主義加劇的影響，但規模較小的新興市場則面臨更高的曝險且營收也可能受衝擊。

第三是亞洲引領能源轉型步伐。萊斯特表示，中國大力發展再生能源，在太陽能和風電投入大量資金，天然氣使用量也穩步增長。即使投資人的投資組合在地理上或產業上對亞洲能源市場或大宗商品的曝險有限，但能源轉型趨勢所引發的連鎖反應仍影響深遠。

萊斯特分析，地緣政治緊張局勢及投資者在全球能源轉型觀點上的分歧，可能會阻礙氣候行動，擾亂供應鏈並增加轉型成本。MSCI氣候風險估值模型顯示，全球極端變暖情景引發的物理風險可能會大幅影響股票回報。

第四是私募市場正緩慢回暖。自2021年以來，私募資產投資者面臨重重挑戰。利率的快速變化促使投資人不得不重新評估資產定價，並重新審視多元資產策略。美國的私募股權基金更傾向於投資資訊技術領域，私募房地產在歐洲的價格與交易回暖幅度都遠高於美國及亞太地區。

延伸閱讀

川普對外亂放關稅威脅 白宮則正規劃貿易改革

誰說助陸商移台避美關稅？ 經濟部澄清這件事

美再次退出巴黎協定 彭博將二度接手資助聯合國氣候機構

川普要TikTok出讓50%股份 陸商務部：多傾聽民眾呼聲

相關新聞

美股ETF 人氣強強滾

川普上任後，美股上漲態勢不變，美股ETF的人氣也跟進上揚。統計近一個月受益人增加上萬人的九檔ETF中，統一FANG+ E...

日盛關鍵半導體 周漲7.4%

日盛全球關鍵半導體基金近一周上漲7.4%，2025年市場波動仍是加劇，然因基本面偏多、｢震盪向上｣仍是當前股市基調，反觀...

固定收益多元布局 抗震

川普重回白宮，投資人擔心通貨膨脹復燃，影響布局固定收益的信心。法人指出，與其擔心美國長天期債券跌跌不休，不如採取固定收益...

錢進新興股 瑞銀挺大陸

瑞銀投資銀行研究部的新興市場團隊指出，美國對中國大陸加徵關稅，可能影響整個新興市場的成長及通貨膨脹。就個別市場來說，瑞銀...

越南展望佳 長線釣大魚

回顧2024年越南經濟動力，許多正面訊號顯現，主因是需求、出口額、外資和私人投資等因素回升帶動。法人建議，在經濟成長力支...

主動式基金 買氣增溫

國內ETF投資熱潮興起，主動式基金買氣也同步增溫，據統計，2024年申購金額達4.17兆元，超越ETF的3.82兆元，整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。