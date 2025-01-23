2025四大關鍵主題 聚焦

MSCI發表最新研究報告「投資趨勢焦點：2025年關鍵主題」指出，展望2025年有四大關鍵投資主題值得關注：美國政策可能擴大經濟差異、科技和貿易將影響股市格局、亞洲引領能源轉型步伐、私募市場正緩慢回暖。

MSCI全球研究總監萊斯特（Ashley Lester）指出，首先，美國提高關稅加上潛在的貿易緊張局勢，可能會拖累全球經濟增長，並惡化美國通貨膨脹。關稅對歐元區的主要影響可能是削弱商業信心，影響長期投資決策，並加劇現有的經濟挑戰。在美國大選後，美國10年期公債殖利率與德國、中國大陸的殖利率差距擴大，且美元指數上揚。

其次是科技和貿易將影響股市。萊斯特指出，以人工智慧（AI）為主的科技發展將持續影響市場走向。少數美國超大型股（尤其是AI概念股）漲幅可觀，溢價也較高，但隨著支出上升和預期成長放緩，吸引力受到質疑。

地緣政治及科技發展加深區域差異。MSCI研究顯示，全球企業20%的營收易受政策影響。美國科技公司的服務型商業模式或許能免受貿易保護主義加劇的影響，但規模較小的新興市場則面臨更高的曝險且營收也可能受衝擊。

第三是亞洲引領能源轉型步伐。萊斯特表示，中國大力發展再生能源，在太陽能和風電投入大量資金，天然氣使用量也穩步增長。即使投資人的投資組合在地理上或產業上對亞洲能源市場或大宗商品的曝險有限，但能源轉型趨勢所引發的連鎖反應仍影響深遠。

萊斯特分析，地緣政治緊張局勢及投資者在全球能源轉型觀點上的分歧，可能會阻礙氣候行動，擾亂供應鏈並增加轉型成本。MSCI氣候風險估值模型顯示，全球極端變暖情景引發的物理風險可能會大幅影響股票回報。

第四是私募市場正緩慢回暖。自2021年以來，私募資產投資者面臨重重挑戰。利率的快速變化促使投資人不得不重新評估資產定價，並重新審視多元資產策略。美國的私募股權基金更傾向於投資資訊技術領域，私募房地產在歐洲的價格與交易回暖幅度都遠高於美國及亞太地區。