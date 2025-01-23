主動式基金 買氣增溫

國內ETF投資熱潮興起，主動式基金買氣也同步增溫，據統計，2024年申購金額達4.17兆元，超越ETF的3.82兆元，整體淨申購量0.35兆元、年增幅120%，顯示主、被動投資都受投資人喜愛。

根據集保基金資訊觀測站資料統計，2024年整體境內外基金申購金額為9.87兆元，年成長57%。其中，主動式基金申購金額達4.17兆元、年成長43%，其次是ETF申購金額3.82兆元、年成長107%，及貨幣型基金申購1.88兆元，年成長22%。

若以淨申購金額來看，2024年境內外合計為2.72兆元，年成長103%。其中，ETF淨申購量2.37兆元，年成長111%，而主動式基金淨申購量0.35兆元，年成長120%，但貨幣型基金淨流出近20億元，年減103%。

以規模來看，2024年底，整體境內外基金達14.05兆元，年成長33%。主動式基金為6.74兆元、年成長16%；ETF為6.34兆元、年成長66%；貨幣型基金為0.92兆元，年成長2%。

資產管理業者表示，ETF以追蹤指數為目標，表現隨指數而波動；主動式基金則是由基金經理人選股操作，目標為超越指數，兩者各有特色。不過，主動式基金在台灣發展超過40年，基金投資種類遍及全球各區域、產業，種類相較ETF更加多元，而且許多基金歷經多次景氣循環考驗，持續受到國內投資人喜愛。

不僅如此，隨著金融科技的發展，基金投資管道也愈來愈親民，例如基富通等一站式購足的基金平台提供線上開戶與交易的服務，縮短投資人的開戶時間，也讓投資人透過一個帳號即可投資所有合法的境內外基金，並且開發App等行動理財工具，以及低檔自動加碼、基金健檢等輔助理財功能，協助小資族做好投資決策，促進共同基金市場的發展。

理財專家則認為，近年高股息ETF大行其道，很多新手投資人以ETF為入門，ETF也因此發揮理財教育的作用，讓更多投資人認識共同基金，進而投資主動式基金，藉由主、被動兼顧的投資策略，強化資產配置組合，並且能掌握全球市場的投資機會。