越南展望佳 長線釣大魚

回顧2024年越南經濟動力，許多正面訊號顯現，主因是需求、出口額、外資和私人投資等因素回升帶動。法人建議，在經濟成長力支撐下，可長線關注越南基金表現，透過分散投資策略，掌握越南經濟發展。

觀察近一年來，越股相關基金績效表現，以台幣級別的日盛越南機會、中國信託越南機會主動式基金，績效分別為8.8%、5.5%表現最強；美元級別也有4.3%及1.3%的表現。法人分析，展望2025年，越南實質GDP預計成長7%~8%，多項指數預期成長，顯示經濟發展的展望。

日盛越南機會基金研究團隊指出，市場預期2025年越南貨幣政策將保持靈活適度，央行將致力於提供充足的流動性，同時密切關注匯率波動。同時，12個月存款利率保持在盡可能較低的水平或可能小幅上升5.8~6.0%，而信貸成長則設定為15~17%。2025年財政赤字占GDP的比率定為3.8%，2024年預估為3.4%，顯示政府將透過擴大財政支持和刺激內需來促進經濟成長。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南市場近期表現亮眼。越南擁有充沛的年輕勞動力和持續攀升的所得水準，2024年GDP成長率達7.09%，加上政府積極推動證券市場改革，去年底證券開戶數更突破929.8萬戶，較去年大增25.3%，顯示市場對越南經濟發展前景充滿信心。

張晨瑋建議，投資人可關注越南等具備長期成長潛力的新興市場，透過分散投資策略，掌握區域經濟發展機會。

展望後市，日盛越南機會基金研究團隊指出，為確保總理提出的GDP每年兩位數增長目標，以軟硬基礎設施升級為重點的公共投資加速和房地產業復甦將成為2025年關鍵主題，包括建築材料、住宅地產和IT，新興市場升級催化劑將提振大盤股。

此外，修正多時的零售業估值處於多年低點附近，可視為長期買點，而公共投資、私人投資和進出口活動等成長動力都保持發展態勢。其中，聯準會降息政策支持宏觀經濟，特別是輸出美國的出口創造了便利條件。