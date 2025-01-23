錢進新興股 瑞銀挺大陸

瑞銀投資銀行研究部的新興市場團隊指出，美國對中國大陸加徵關稅，可能影響整個新興市場的成長及通貨膨脹。就個別市場來說，瑞銀繼續加碼中國大陸、南非和馬來西亞，減碼台灣及印度，對南韓及巴西維持中立。

瑞銀指出，2025年上半年新興市場有五大主題。首先，新興市場占美國貿易逆差的比重高達80%，但整體上卻幾乎仍未反映關稅風險。其次，對中國加徵關稅將影響整個新興市場。三，數個大型新興市場的成長放緩，不只是在中國或出口方面，但較小的經濟體卻有一些亮點。

四，即使美國聯準會（Fed）在3月降息，美國長天期債殖利率可能也不會下降太多。五，中國刺激措施將嘉惠陸股，但外溢的效應有限。瑞銀不會追高最近漲多的大宗商品，因為預期中國的進口將放緩，不論有沒有加徵關稅。

瑞銀認為，如果美國緩慢公布關稅細節，美元兌新興市場貨幣可能會回吐近期的部分強勁漲幅，但這可能不會持續太久。與支持經濟成長相比，外匯穩定可能不是緊迫的優先選項。

瑞銀指出，雖然新興市場股價表現持續不如成熟市場，但相較於成熟股市基本面強勁，股價貴得有理，反觀新興市場的股票並不便宜。目前新興市場本益比已達19倍，已接近疫情高點。

瑞銀認為，新興市場企業獲利成長取決於科技公司，但預期也已升高。整體來看，瑞銀預估未來兩年的新興市場獲利複合年成長率為11%，低於市場預期的16%。

在主要新興市場中，瑞銀繼續加碼中國大陸、南非和馬來西亞。雖然中國面臨關稅及地緣政治風險，可能提高波動度，但股價評價、政策支持及公司治理改革等都是利多，將推升陸股今年可望有正報酬。