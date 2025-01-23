ESG商品 卡位碳金商機

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股龍年封關日順利收紅，全年大漲30%、5,429點，再創農曆封關點位史上最高。展望金蛇年，法人表示，台股投資大趨勢除依舊圍繞AI外，2025也是台灣碳費上路元年，建議可藉由台股ESG ETF，同步卡位低碳轉型帶來的碳金商機。

根據投信投顧公會推出的ESG永續發展轉型專區，共有11檔台股ETF選股訴求低碳市值、ESG高息、公司治理等，其中以近一周表現來看，富邦公司治理、中信關鍵半導體、國泰台灣領袖50、群益台ESG低碳50、元大臺灣ESG永續，漲幅達4.1%以上，表現亮眼。

法人表示，近年來台股ETF產品種類也更多元，其中ESG相關產品更如雨後春筍般出現。2025年也是台灣碳費上路元年，且預計將逐年下修企業免徵碳費額，重視低碳管理的企業更可望獲得資金青睞，建議不妨透過結合低碳選股的台股低碳市值ETF來參與，掌握台股成長行情

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，低碳議題值得後市留意，台灣在2025年碳費將先試申報、2026年正式收費，意味著台灣進入碳有價時代，因此碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛的重點，投資人可透過訴求低碳策略選股的台股低碳市值ETF來掌握行情。

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