美債殖利率雖在川普宣誓就任後進一步走低，但在政策面影響下，短期仍較震盪，投信法人認為，在川普關稅政策的不確定性，以及2025年聯準會的政策未明，預期波動性將會加大，因此分散投資區域與債種將成2025年債市投資的致勝關鍵。

滙豐環球高入息債券基金產品經理顏誌緯指出，本波債券殖利率的彈升成因相當複雜，其主要原因有二，一是來自於川普2.0的施政方針可能帶來的再通膨風險；二則是市場對於降息幅度預期改變的重新訂價。

因此，儘管近期通膨報告對於穩定市場信心有短線激勵效果，惟聯準會未來仍將滾動式觀察就業與通膨數據作為降息路徑的依據。建議投資人在這樣的情境下，債市投資更應朝向多元化的配置布局策略。

若再觀察本波聯準會降息、殖利率彈升期間，即便美債波動性較高，反觀歐債則是逆勢走升。加上目前全球已有過半央行啟動降息循環，像是歐洲、加拿大等降息次數與幅度相較聯準會更為積極，顯示全球央行貨幣寬鬆的資金浪潮並未改變，足見2025年分散投資全球債券的重要性。

滙豐環球高入息債券基金為全球複合式債券基金，投資組合涵蓋歐洲、美國及新興市場，能夠靈活配置投資級與非投資級債券，該基金透過分散投資區域與幣別，更能規避單一區域的經濟風險。

野村全天候環球債券基金經理人林詩孟指出，自2023年10月美國停止升息以來，美國10年期公債殖利率走勢震盪起伏，主要原因在於美國通膨具有韌性，經濟數據也優於預期，投資人對於聯準會未來利率政策的預期不是過於樂觀，就是轉趨悲觀。

川普的政策方向是刺激美國經濟，包括吸引外國企業增加在美國投資設廠以及減稅等均有利美國經濟，但移民與關稅的政策則可能造成通膨壓力，預期聯準會的貨幣政策將更具彈性。現階段的投資策略宜採多元債種配置，聚焦在高品質的信用債，並從中挑選收益較高的標的。