美銀美林：川普2.0時代來臨 未來一年股優於債

川普2.0時代來臨，最新出爐的1月美銀美林經理人調查報告顯示，受訪者預期未來12個月全球經濟將轉為趨緩，與去年12月的極度樂觀形成明顯對比，且對美國和中國的樂觀情緒下滑；就投資而言，股票表現將優於債券，最看好美股。

川普上任將對不少國家提高關稅，將拉高美國通膨，調查顯示，只有7%受訪者預期未來12個月通膨會下滑且預期長天期債券殖利率將有所攀升。然而，仍有近八成受訪者預期聯準會今年會降息，其中39%估降息兩次，27%預估一次。

展望2025年各類資產表現，受訪經理人最看好美股，尤其是科技股與羅素2000指數小型股。對銀行類股則維持加碼；債券方面則持續減碼，並預期美元將持續走強。

美銀美林全球基金經理人調查 圖／經濟日報提供

此次調查也顯示，通膨導致聯準會升息取代全球貿易戰引發經濟衰退成為經理人最擔憂的三大尾端風險之首；做多科技七雄仍為最擁擠的交易，做多美元居次；而做多加密貨幣則首次出現在前三名。

1月美銀美林經理人調查於10日至16日進行，對管理5,760億美元資產的214位經理人進行調查。富蘭克林證券投顧表示，川普就職演說中重申要以美國利益優先開創美國的黃金時代，預期美國資產將穩居主流，然而市場仍可能因川普政策及降息預期而出現震盪，建議以美國平衡型基金為核心，債券建議增持美國非投資等級債參與川普2.0行情；股市方面，看好創新科技、美國小型股、公用事業、基礎建設產業。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修．摩伯格表示，樂觀看待顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級增長數據等五個主要領域，團隊將持續從中發掘投資機會。

野村投信投資策略部主管張繼文表示，從川普就職演說到後續簽署文件及進度來看，美國公共政策轉變最快也要到今年下半年才會對經濟前景產生具體影響。

不過，從投資角度出發，張繼文強調，因美國公共政策路徑演變可能非常迅速，故須保持警惕並做好風險控管，重申2025年最佳的美國資產配置建議為股六債四，以大型品質成長股為核心，搭配一籃子美國高評級債券，建構攻守皆宜的高效投資組合為宜。