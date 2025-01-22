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六檔價量齊揚 抗川普震波

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國總統川普正式上任，觀察自川普去年11月當選以來，全球股市震盪，台股也無法獨善其身，川普當選以來大盤小漲0.36%，擁有千萬股民的台股ETF表現也是漲跌互現，不過仍有價量齊揚的六檔台股ETF漲幅勝大盤。

統計同期間日均量超過1萬張，股價上漲的台股ETF，共有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50、富邦台50、國泰台灣領袖50、復華台灣科技優息、國泰台灣5G+。

其中擁有百萬受益人的群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台灣景氣仍在擴張軌道，目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%，雙位數增長為經濟底氣。考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。不過，現階段金融環境容易受眾多因素影響表現，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必如虎添翼。

法人普遍預期，今年AI仍是台股主旋律，在全球AI浪潮下，台灣更是全球科技業供應鏈重要一環。

野村投信指出，整體來說，AI與相關科技投資機會進入百花齊放時期，除了上游半導體等硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他周邊供應鏈廠商；而且科技股性活潑，若遇到市場矚目題材發表或事件消息時，往往有望迎來一波短線漲勢。

同時科技股投資機會不只有AI科技，更包括5G、電動車、物連網（IoT）技術、甚至機器人與低軌衛星等，加上目前主要科技大廠財報能見度可望延續至明後年，有實質營收獲利等基本面撐腰，有助股價再攻高，因此近年表現出色的科技股漲勢尚未停歇，尤其是創新科技相關主題的投資標的，2025年行情仍值得期待。

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