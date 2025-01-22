印度股拚反彈 逢低加碼

川普2.0時代來臨，避險情緒湧現下，美元走強，不利於印度股市表現。投信法人表示，隨川普新政將陸續推出，市場不確定性也將慢慢消弭，加上印度央行2025年可望降息2碼以上，研判跌深的印度股市將會是未來反彈力道最強勁的市場，建議投資人可逢低加碼布局印度基金。

根據理柏統計，截至1月20日，境內外印度股票基金近一年平均績效為8%，野村印度潛力、群益印度中小、瀚亞印度、群益大印度等四檔基金皆有10%以上的報酬；2025開年以來因印度股市疲弱，拖累基金績效，靜待外部擾動消弭後，有望重啟上漲動能。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度股市自2021年以來，維持多頭格局，更不斷創下新高，惟國際動盪期間難免會有獲利了結之壓力，儘管短線指數的走弱或震盪，印度經濟成長所帶動的企業獲利仍以每年超過15%的成長速度推進，時間愈長更凸顯印度股市撿便宜的機會大。

林庭樟說，印度通膨獲得改善，市場預計2025年將有至少2碼的降息幅度，將刺激經濟加速發展，提升企業獲利，並吸引外資流入，可望激勵市場投資氣氛；由於印度經濟成長快速且具韌性，若再搭配降息題材，印度股市可望成為2025年的全球資金避風港。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，近期印度股市消息面清淡，不過受到外部因素如美元急升的影響，促使部分資金獲利了結，進而壓抑印度股市表現。後市來看，基於印度經濟成長動能仍保持強健，企業獲利在未來兩年有望保持雙位數增長。加上隨通膨受控，今年度印度央行可望開啟降息周期，搭配印度政府經濟與產業改革政策也持續推動中，先前執政黨也在地方議會選舉中舉得勝利，有助於未來議案推行，故整體來看，仍看好印度股市中長期多頭趨勢，短線若逢回，不失為進場布局契機。