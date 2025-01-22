三類美股基金 迎利多

「川普2.0」正式啟動。美股多頭走勢延續，除科技股，金融等政策利多受惠產業表現也相當亮眼。投信法人表示，後市美股基金布局，建議可聚焦AI等趨勢科技、政策利多、及降息受惠等三大主題，掌握產業多點開花的投資機會。

美股S&P500指數連續二年繳出漲幅逾二成的亮眼成績後，今年來持續維持漲勢。分析各分類指數表現，據統計截至1月17日，資訊科技指數今年來小跌0.1%，與川普政策相關的能源、金融，及非電產業的公用事業、非必需消費、電信服務等指數，今年來漲幅表現比大盤近2%還亮眼，為推升S&P500指數維持紅盤的主力部隊。

投信發行美股基金非科技產業持股比重

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，川普政策將是2025年全球金融市場發展的重要風向球，其選前就提出的政策如放鬆企業監管，將對金融交易推波助瀾，以及未來可能有更多併購活動。此外，能源政策減少風能與電動車，轉向化石燃料，都將為產業帶來題材動能。

觀察投信發行的美國股票型基金，第一大持有產業皆以資訊科技產業為主軸，其餘在金融、工業、非核心消費、醫療保健等非科技領域各有著墨，以掌握美股類股輪動表現。

蔡佩珊指出，美國經濟體質較為強韌且目前處於降息環境，有利帶動美國經濟維持擴張並刺激消費，加以在AI趨勢產業執牛耳地位，使美股2025年各產業題材多點開花，因此整體持股水位中性偏多並配置多元投資主題，掌握創新及政策利多帶來的投資機會。

國泰美國ESG基金經理人林楷潔表示，隨川普正式重掌執政權，美股有望從科技股領漲持續輪漲至不同產業，百花齊放，因此在美股布局上更應全面投資不同產業；國泰美國ESG基金在選股邏輯上聚焦高成長產業，將美國各產業龍頭一次打包入袋；第一大持股輝達旗下GB200晶片出貨在即、執行長黃仁勳也將目光聚焦機器人領域，推出新一代Thor晶片，有望再為企業營收挹注成長動能。國泰美國ESG基金不僅將表現亮眼的科技股盡收囊中，同樣持有近一成金融股，包括美國運通、VISA公司，在醫療保健上也有布局，像達文西機器人手術系統技術的直覺外科、寵物天然鮮食公司Freshpet等龍頭企業，在2025年持續掌握美股上漲契機。