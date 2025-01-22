「護升福」策略 攻守兼備

川普就職，投資人面臨變數更多的金融環境。風險資產價格在高檔，但美國聯準會（Fed）今年降息速度不明，都將提高市場的波動度。在大波動時代，施羅德投信提供投資護身符，建議採取「護、升、福」為核心的投資策略，以因應挑戰，掌握收益。

首先是防護力。施羅德環球目標回報基金產品經理蔡宛庭認為，在高度波動的市場中，控制風險至關重要。不論是下檔風險、利率風險或匯率風險，都考驗基金的防護力。基金如果採取靈活資產配置，能在市場震盪時迅速調整資產比例，更容易降低損失幅度。

其次是上升力道。蔡宛庭看好全球大型股，因為這些龍頭企業在競爭優勢及市占都具備長期優勢。統計顯示，從2019年至2024年，全球主要股市普遍呈現大型股表現優於小型股的趨勢，科技股的大小型股差距尤其明顯。五年來，大型科技股大漲150.7%，遠優於小型科技股的51.5%。

台股封關倒數，投資氛圍雖偏向保守，但施羅德台灣樂活中小基金核心經理人葉獻文對新一年行情持樂觀看法。他說，如果投資人抱股過年，可靜待年後市場表現；如果沒有部位，年後也可伺機而動，並關注人工智慧（AI）產業及供應鏈回補的機會。

葉獻文認為，現階段台股雖不屬於低估，但評價仍在合理範圍內。市場資金充沛，企業獲利持續創新高，都是支撐台股本益比的重要因素。短期內，台股的下跌風險不高，尤其半導體龍頭的ADR溢價明顯高於歷史均值，顯示國際投資人對台灣半導體產業的高度認可。

葉獻文表示，目前市場對於降息預期已逐漸消退，整體經濟環境進入降息循環尾聲。不過，歷史經驗顯示，只要利率維持穩定，股市仍有不錯的表現空間。

第三則是福，也就是月月享有現金流。蔡宛庭指出，Fed今年降息幅度可能減緩，市場預期降息1碼（即0.25個百分點）~2碼，但歐洲與澳洲仍存在持續降息的機會，預期降息空間分別為4~5碼及3碼，為投資人創造更多債市的布局機會。