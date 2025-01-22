蛇年看多 卡位中長線行情

金龍年封關倒數，統一投信統計，台股近十年春節後開紅盤當日「漲相佳」，主要是內資於春節前先行抽手的資金重返市場，加權指數開紅盤平均漲幅優於OTC指數，而OTC指數上漲機率則較高。展望金蛇年開紅盤行情，統一投信表示，台股在元月見高點，預期2月可能波動加劇，但今年長線趨勢依舊看好，可透過台股基金卡位中長線偏多行情。

據CMoney統計2015~2024十年的開紅盤當日表現，台灣加權股價指數平均漲幅1.0%，上漲機率八成，OTC指數平均漲幅0.7%，上漲機率九成。進一步觀察這十年數據，2020年受到新冠肺炎疫情在春節期間快速擴散影響，衝擊全球資本市場，兩大指數開紅盤當天重挫5~6%。若排除此一特殊事件，加權股價指數、OTC指數的平均漲幅分別為1.7%、1.5%，OTC指數幾乎達到百分百的上漲機率。

統一投信分析，今年春節台股共休市11天，加上美國總統川普新政的不確定因素，投資人擔憂長假期間的國際市場波動、政策變化以及不可預期的經濟緊急狀態，可能因休市期間無法應變，部分內資資金會落袋為安、提高現金部位，待新春開年後再回流台股。而台股基本面佳，AI發展正在上升階段，春節後開紅盤行情可期。