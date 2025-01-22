雖然被動式產品快速成長，但主動式台股基金業者在2024年的規模也有明顯增長，且大者恆大。根據投信投顧公會最新公布，到2024年底，前五大主動式台股基金投信業者管理規模達3,662億元，占所有國內投資股票型基金規模比重逾六成，可見主動式基金仍受市場青睞。

這前五大發行主動式台股基金的投信業者分別為安聯、統一、元大、國泰和野村；五家旗下主動式台股基金規模均逾500億元，2024全年度定期定額扣款金額也表現相對亮眼。

主動式台股基金規模前五大投信

值得注意的是，安聯投信旗下三檔國內投資型股票基金合計規模達1,029.6億元，續位居所有投信發行同類型基金第一大，包括安聯台灣科技基金規模503.5億元是主動式台股基金第一大，還有安聯台灣大壩、安聯台灣智慧基金分別有265.7、260.4億元。

安聯投信指出，在AI人工智慧、半導體與創新科技浪潮推動下，台股近幾年來在國際舞台上逐漸嶄露頭角，2024年全年累計大漲5,104點、漲幅28.4%，在全球主要指數中名列第二強，更帶動台股市值衝上74兆元。

安聯投信台股團隊表示，儘管盤面資金輪動快速，部分漲多族群面臨獲利調節壓力，部分受惠低基期因素或具成長利基等題材，則相繼受到部分資金所青睞，大盤主題仍圍繞在AI相關主題，但多空表現差異大。

2025年AI有望維持高速成長趨勢。安聯投信台股團隊指出，以CoWos題材為例，根據調研資料顯示，由於人工智慧AI晶片都需要CoWoS先進封裝，市場預期2025年CoWoS產能依然供不應求。2024年底CoWoS月產能約3.8萬片，預估今年至少倍增，AI供應鏈產值有望同步成長。

展望後市， 安聯投信台股團隊表示，2024年AI帶動台灣總企業獲利復甦回升，2025年獲利表現有望受惠於企業獲利表現；預期美國新總統關稅政策推動方向仍有待觀察，中短期對台股企業影響應有限。

國泰投信表示，2025年AI及科技新品商機熱絡，觀察AI訂單拉貨明顯，帶動主計總處預估2025年經濟成長率將達3.3%，高於近十年平均3.2%。在AI題材續強前提下，台股受惠力度大，有望為今年台股大盤挹注成長動能。國泰小龍基金由基金經理人發揮專業隨時把關，看好AI商機，在成分股配置上更為側重AI與電子設備類股。