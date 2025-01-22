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小年夜濕轉乾冷挑戰首波寒流 吳德榮：除夕晴冷至初二恐5度以下

境內千億級商品 衝18檔

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

受惠於全球股市表現亮眼、高利率環境下，投資人尋求更有感的收益來源，帶動理財產品成為市場焦點，境內產品大舉吸金，截至2024年底，在境內基金中，規模超過千億元以上的商品數量衝上18檔，改寫歷年來最佳紀錄，其中ETF占了17檔。

觀察近年來境內基金規模表現，2022年底，規模超過千億元的商品僅三檔、2023年底增至九檔、2024年更是高達18檔，較2023年底數量翻倍。

進一步看個別表現，18檔千億元依序為元大台灣50的4,352.06億元、國泰永續高股息3,763.20億元、元大高股息3,621.31億元、群益台灣精選高息3,051.16億元、元大美債20年3,010.16億元、群益ESG投等債20+的2,511.98億元、國泰20年美債2,499.88億元、復華台灣科技優息2,358.08億元、富邦台50的1,859.36億元、元大AAA至A公司債1,567.81億元、元大台灣價值高息1,550.52億元、元大投資級公司債1,512.31億元、國泰投資級公司債1,267.26億元、中信高評級公司債1,259.6億元、元大台灣高息低波1,171.95億元、台新1699貨幣市場基金1,072.61億元、國泰A級公司債1,006.53億元、中信優先金融債1,000.69億元。

對比於2023年底，新加入千億元之列的都是ETF，分別為群益台灣精選高息、群益ESG投等債20+、國泰20年美債、富邦台50、元大台灣價值高息、國泰投資級公司債、元大台灣高息低波、國泰A級公司債、中信優先金融債。

在一片ETF中，唯一一檔規模超過千億元的共同基金是台新1699貨幣市場基金，由於貨幣市場基金具有可快速變現的特性，有利投資人靈活運用，停泊短期資金，能極大化閒置資金報酬。

台新1699貨幣市場基金經理人楊麗靖表示，台灣央行2024年第4季理監事會議決議維持重貼現率在2%不變；預期2025年國內經濟溫和成長，通膨與核心通膨皆低於2%。考量國內潛在通膨風險仍存，且需觀察房貸相關數據是否持續放緩；預期未來三至六個月央行貨幣政策仍會維持中性偏緊。

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