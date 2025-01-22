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小年夜濕轉乾冷挑戰首波寒流 吳德榮：除夕晴冷至初二恐5度以下

境外收益型商品 人氣旺

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

2024年全球主要股市大漲，但國人布局海外仍偏愛收益型基金。在十大熱門海外共同基金名單中，成長型股票基金只有一檔，其他都是配息型基金，包括多重資產、純債券及高息股基金等。

基金資訊觀測站統計，到2024年底，國人持有的境外股票基金規模達1.47兆元，只年增5.3%，遠低於去年全球主要股市漲幅，主要是因為國人每個月都是淨贖回股票基金。相反的，大量資金流入收益型基金。到去年底，國人持有境外固定收益基金1.85兆元，年增23.3%；持有股債平衡型基金1.07兆元，年增21.1%。

PIMCO多元收益債券基金是2024年全年最熱賣的境外基金，月月都享有淨流入，下半年淨流入速度加快，全年狂吸金712.5億元，國人持有金額急速擴大到979.3億元。這檔基金平均信用級別為A，半年來的年化配息率介於5.8%~6.71%。

聯博美國收益基金則是2024年境外基金熱銷亞軍，全年進帳610.4億元，12月雖出現罕見淨流出，但國人持有金額仍有2,217億元，在所有境外基金中規模為第三大。這檔基金廣納各類美元債券，平均信用級別為A-，長期表現及收益相當穩健，因此頗受國人青睞。

緊接其後的是高盛投資級公司債基金，全年吸金600.9億元。這是最受國人捧場的投資級公司債基金，去年前三季淨流入高達597億元，登上吸金冠軍寶座，但第4季吸金力道減弱，且11月及12月都是淨流出。市場預期美國聯準會（Fed）今年降息速度趨緩，是否影響投資級公司債基金人氣，仍待觀察。

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