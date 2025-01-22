多重資產基金 紅不讓

觀察去年海外多重資產基金規模增幅前十大，有九檔都超過100%，有七檔年報酬達雙位數。其中富蘭克林華美多重資產收益基金、凱基收益成長多重資產基金、群益潛力收益多重資產基金等，規模增幅甚至超過200%，顯見震盪走勢中，多重資產基金備受青睞。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，隨著美國總統川普已經重返白宮，市場將會更加關注新政對通膨的影響，以及接下來即將公布的企業財報表現。可以想見的是，今年不確定性會比去年高，即便稅改與放鬆監督措施有利股市與市場情緒改善，然而市場考量川普政策不確定性，加上Fed將放緩降息步調，在目前股市評價偏高情況下，短線上恐壓抑評價面，進一步升高股市震盪。

2024年海外多重資產基金規模增幅前五大

展望2025年，李怡勳認為，從過去兩年美國消費者的消費情況觀察，Fed升息並未抑制美國消費者；科技七巨頭以外的美國500大企業，資本支出年增率也從谷底翻揚，消費端與企業端同時支撐經濟增長，美國經濟強韌有撐。Fed升息可能性低加上經濟強韌，預期今年底S&P 500有九成以上企業盈餘可望呈現正成長，企業獲利全面上揚挹注動能，今年美股高評價可望持續，逢回都是布局好時機。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，從總經、金融、企業獲利等面向觀察，整體而言正向看待今年權益型資產表現。從總經面來看，全球GDP仍呈現溫和成長。而美國製造業ISM雖未在50榮枯水位以之上，但已創近期新高，且就業及薪資情況良好，也可望支撐消費。能夠抗震跟漲的商品適合在這個時期介入。透過股、債、匯多元資產布局方式，有助於分散投資組合跟風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收，穩健投資。