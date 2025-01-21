債券布局 優選5~10年期

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

品浩（PIMCO）昨（20）日發布周期市場展望指出，在2025至2035十年間，全球經濟不確定性高漲的環境下，債券在投資組合中將扮演關鍵角色，甚至有潛力提供股票般的報酬，較看好5~10年期債，較不看好30年期債。

PIMCO認為，美國聯準會（Fed）今年可望降息兩次，但降息三次的機率較低。PIMCO也罕見發布對於台灣的經濟預估值，認為去年經濟成長優於預期，國內生產毛額（GDP）預估成長率約4.2%，主要受惠於人工智慧（ AI） 領域的強勁需求，帶動資本支出與庫存回補。

PIMCO董事總經理暨亞洲投資組合經理人張冠邦（Stephen Chang）指出，預期AI 相關需求將帶動台灣今年 GDP 約2.8%，通貨膨脹率則維持約1.9%。不過，相較於科技業，非科技類出口表現可能不如預期，尤其是川普連任的潛在地緣政治風險升高，加上中國大陸需求放緩等因素，都可能為貿易情勢增添更多不確定性。

在總體經濟及地緣政治不確定性升高的背景下，張冠邦強調，債市提供具吸引力的殖利率與分散風險的優勢。在多種經濟情境下，債券都能提供良好的收益及韌性，有潛力達到相當於股票的報酬。即使通膨再度升溫，但由於起始殖利率（投資人進場時的殖利率）高，為債券提供緩衝。

PIMCO指出，公司債利差處在歷史低點。雖然公司債可望持續有良好表現，但考量到目前全球的風險，利差可望變寬而非變窄，虧損的機率大於資本利得。

延伸閱讀

知名放空美債專家停止交易…決定獲利了結！ 辣媽：認為30年已達5％殖利率確實已經很高

美債「套著配都舒服」…其實是超大型龐氏騙局？ 小童曝真相：完全不是

金融股殖利率 法人按讚

債券ETF 迎大多頭行情

相關新聞

外資賣亞股 印度大失血

在川普就職前一周，外資對新興亞股賣多於買，只小幅買超印尼0.1億美元，其他都賣超，以印度失血24億美元最多，其次是台股遭...

台股高息主動基金 漲勢可期

輝達執行長黃仁勳旋風來台期間宴請台灣供應商，包含台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等皆是座上賓，並高...

美債、投等債 強勢吸金

美國通膨數據釋放債市壓力，美國公債引領債市走揚，過去一周整體固定收益型ETF續獲119.9億美元資金淨流入，主要為美債獲...

台股商品 人氣強強滾

台股上周高檔震盪，投資人對台股ETF熱情不減，根據台股ETF集保戶股權分散最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人數上周...

債券布局 優選5~10年期

品浩（PIMCO）昨（20）日發布周期市場展望指出，在2025至2035十年間，全球經濟不確定性高漲的環境下，債券在投資...

平衡型基金 抬頭

美國12月核心消費者物價指數（CPI）半年來首見回落，市場對聯準會（Fed）的降息預期再度提高，美國十年期公債殖利率出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。