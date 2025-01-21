債券布局 優選5~10年期

品浩（PIMCO）昨（20）日發布周期市場展望指出，在2025至2035十年間，全球經濟不確定性高漲的環境下，債券在投資組合中將扮演關鍵角色，甚至有潛力提供股票般的報酬，較看好5~10年期債，較不看好30年期債。

PIMCO認為，美國聯準會（Fed）今年可望降息兩次，但降息三次的機率較低。PIMCO也罕見發布對於台灣的經濟預估值，認為去年經濟成長優於預期，國內生產毛額（GDP）預估成長率約4.2%，主要受惠於人工智慧（ AI） 領域的強勁需求，帶動資本支出與庫存回補。

PIMCO董事總經理暨亞洲投資組合經理人張冠邦（Stephen Chang）指出，預期AI 相關需求將帶動台灣今年 GDP 約2.8%，通貨膨脹率則維持約1.9%。不過，相較於科技業，非科技類出口表現可能不如預期，尤其是川普連任的潛在地緣政治風險升高，加上中國大陸需求放緩等因素，都可能為貿易情勢增添更多不確定性。

在總體經濟及地緣政治不確定性升高的背景下，張冠邦強調，債市提供具吸引力的殖利率與分散風險的優勢。在多種經濟情境下，債券都能提供良好的收益及韌性，有潛力達到相當於股票的報酬。即使通膨再度升溫，但由於起始殖利率（投資人進場時的殖利率）高，為債券提供緩衝。

PIMCO指出，公司債利差處在歷史低點。雖然公司債可望持續有良好表現，但考量到目前全球的風險，利差可望變寬而非變窄，虧損的機率大於資本利得。